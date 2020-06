El desafío de ayudar y ayudarse en un contexto inédito

El futuro llegó

“El futuro del trabajo ya llegó, nos dicen continuamente los gurús del management. La colaboración en tiempo real, las organizaciones horizontales, employee engagement, squads tribus y UX, son todos conceptos que vemos continuamente en Linked-In compartido por las BestPlaceToWork”, analiza Damián Wachowicz, director de Bayton Group.

“Descubrimos el poder de los chats, el valor de los canales informales, y el potencial de las herramientas colaborativas. Hoy, a pesar de la distancia estamos más cerca que nunca, más conectados que nunca, inspirados en una nueva forma de ser y hacer”, argumenta Wachowicz y sigue: “De a poco iremos volviendo a nuestras oficinas, a nuestros escritorios, a la agenda colmada de reuniones. Cada uno de nosotros llevará consigo la experiencia de que hay otra forma. Una forma de hacer en donde las organizaciones no ignoren al individuo, sino que lo potencien”.

Prevenir, antes de curar

Desde el viernes 13 de marzo, una semana antes de que el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio sea oficial, en Ripio eligieron trabajar remoto para mitigar los riesgos de contagio. “Tomamos medidas para asegurar un esquema de trabajo coordinado y garantizar que nuestra plataforma siga funcionando con normalidad. El lunes 16 de marzo terminamos de entregar los equipos (computadoras, monitores, auriculares, etc) para seguir trabajando desde nuestras casas. Además habilitamos clases de yoga y meditación semanales, para cuidar la salud y el bienestar de las personas en todo sentido”, explica Juan José Méndez, director de marca de Ripio.

Por otra parte, Méndez relata que desde la empresa se hizo “un aporte directo al Hospital Muñiz, donde trabaja una de nuestras colaboradoras. Al mismo tiempo, estamos a punto de lanzar una campaña de donación masiva con varias instituciones locales. Son tiempos difíciles para el mundo entero, en Ripio tenemos la suerte de trabajar por un desafío que ayuda a esta dinámica remota: una economía 100% digital, conectada, inclusiva y transparente”.

Más lejos, más cerca

“Sin lugar a dudas esta situación inédita nos obligó a reorganizarnos, a modificar las dinámicas de trabajo para poder seguir estando cerca más allá de la distancia física”, reconoce Sebastián Gutiérrez, gerente general de Galicia Seguros. “Gracias a que veníamos trabajando sobre algunos proyectos que apuntaban a facilitar el trabajo a distancia de áreas que no lo venían realizando, como la renovación de nuestra plataforma tecnológica de telefonía migrando a una 100% cloud, la implementación en este contexto actual fue sumamente rápida y efectiva”, agrega el ejecutivo. Hoy en día la compañía tiene más de 550 colaboradores trabajando desde sus casas, incluyendo todo el equipo de atención y venta telefónica.

“Estamos acá, no te dejamos solo”

Para Gutiérrez, “El contexto se presenta como una gran oportunidad para las compañías de decirle a los clientes: ‘Estamos acá, no te dejamos solo’. Siguiendo esta idea fue que aprovechamos para lanzar nuevos canales de atención para que nuestros asegurados tengan más opciones para poder gestionar todo lo relacionado a sus pólizas. Al canal telefónico tradicional y la atención vía redes sociales, le sumamos ahora el Whatsapp corporativo para que los clientes reciban asesoramiento de una forma más cómoda y simple, pudiendo resolver también trámites más rápidamente. Además agregamos a nuestra web (www.galiciaseguros.com.ar) una sala de chat donde nuestros asesores están disponibles para responder consultas”.

Cabe aclarar que Galicia Seguros fue reconocida por la consultora internacional “Great Place to Work” como una de las mejores empresas para trabajar, en este caso compitiendo con otras empresas de Latinoamérica. “Esta distinción no hace más que reafirmar todo el trabajo que venimos haciendo en cuanto a cultura organizacional, pensando siempre en lograr el tan ansiado equilibrio entre la vida profesional y personal. Gracias a esto, nuestros colaboradores manifiestan orgullo de pertenecer a una compañía que se interesa por ellos y su bienestar”, se enorgullece Gutiérrez.

Campañas solidarias

En línea con la mayoría de las empresas, Banco Patagonia promovió el trabajo remoto para que los equipos cuyas tareas lo permitieran, pudiesen trabajar desde sus casas.

“En materia de inversión social, frente a este contexto, buscamos identificar las urgencias y atender necesidades concretas en la sociedad. En ese sentido, realizamos un aporte extraordinario para la Campaña #Seamosuno, bajo la coordinación del sacerdote jesuita Rodrigo Zaragoza. La inversión es destinada al armado y la distribución de alimentos y artículos de higiene para hogares vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. Además, aportamos al sistema de salud nacional a través de la Cruz Roja Argentina, realizando una importante donación para colaborar con el Plan de Acción Integral que busca hacer frente a la emergencia sanitaria producida por el Covid-19”, manifestaron desde el Banco Patagonia.

Soluciones a medida

“En ICBC aceleramos mejoras en canales para ofrecer soluciones adaptadas a la nueva forma de operar; reforzamos en todas nuestras redes los mensajes orientados tanto a cuidar a nuestros clientes, con consejos sobre seguridad digital e información sobre las nuevas medidas sanitarias, así como tutoriales cortos y sencillos sobre cada uno de los productos y canales para facilitar la operatoria con el banco”, explica Andrés Lozano, head de Banca Empresas y Personas de ICBC Argentina.

“Nuestros clientes están accediendo tanto a las líneas de financiamiento dispuestas por el Gobierno, como a otras ofertas crediticias, a medida de cada necesidad. Redefinimos asimismo los beneficios y la oferta a través de ICBC Mall, volcándola a servicios y productos adaptados a esta nueva normalidad, con una logística mejorada y cuotas sin interés” añade Lozano.

En materia de ayuda a la comunidad, el banco concretó una donación de 32 millones de pesos a hospitales y organizaciones sociales. “Además invitamos a toda la comunidad a sumarse con aportes individuales”, declara Lozano.

Reformular el negocio

Algunas empresas, ante el contexto de pandemia tuvieron que reformular sus estructuras de negocios. Una de ellas es Garantía Plus, que ofrece Garantías Extendidas para Automotores. “Implementamos una serie de ofertas para nuestros clientes, que incluye bonificaciones importantes por pagos anuales. Pero lo más importante es el lanzamiento del Telemecánico, un desarrollo propio que consiste en una App para teléfonos celulares que permite establecer una videoconferencia con un mecánico en caso de tener inconvenientes con el vehículo”, comenta María de los Ángeles Nicolau, directora comercial de Garantía Plus, a cargo de las operaciones en América Latina.

“El mecánico tratará de orientar al cliente para solucionar el inconveniente en el lugar. En caso de no poder arreglarlo, el mismo mecánico mandará una grúa, informará a qué taller llevará el auto, hará un diagnóstico del problema, indicará los repuestos necesarios y el costo tentativo de la reparación”, especifica Nicolau.

Ayuda en territorio

“Para nosotros, las comunidades cercanas a cada uno de nuestros centros de trabajo son de suma importancia. Hoy más que nunca su bienestar es la prioridad y tenemos que colaborar, acompañar y trabajar juntos para pasar esta prueba que enfrentamos con la pandemia”, cuenta Vanesa Vázquez, gerente de Sustentabilidad de Cervecería y Maltería Quilmes.

“A través de Valor, nuestra plataforma colaborativa de impacto social, junto a una red de proveedores, emprendedores, operadores logísticos, organizaciones sociales y el sector público, estamos articulando un plan de ayuda humanitaria en todo el país enfocado en iniciativas sanitarias y para la comunidad. Hoy más que nunca, buscamos vincular a las pymes en cada acción que llevamos a cabo para mantener, en parte, activa la economía de estas empresas que siempre nos han acompañado”, agrega Vázquez.

“Para desarrollar este plan de ayuda humanitaria, tuvimos como base, una vez más, el paradigma de la Economía Circular, siguiendo su principio sacado del modelo de la naturaleza en donde no existe el concepto de desperdicio, todo lo que cumple su ciclo se regenera. Por eso nuestra ayuda se genera desde lo que sabemos: las materias primas de nuestro negocio junto con la articulación de diferentes sectores para impactar positivamente a la comunidad”, concluye la gerente de Sustentabilidad de Cervecería y Maltería Quilmes.

Bodegas comprometidas

Marcos Jofré, CEO de Bodega Trivento, refuerza la estrategia de muchas empresas que decidieron colaborar en territorio. “Sentimos la obligación social de ir más allá de elaborar vinos. La bodega comenzó a entregar 100 viandas diarias al comedor Kairos, que funciona como Jardín Maternal y Centro de Apoyo Escolar en Maipú. Tiene 120 beneficiarios y brinda las prestaciones de desayuno, almuerzo y merienda”, describe Jofré.

Paralelamente, la bodega donó 3 mil litros de alcohol 96° al municipio de Maipú. Allí se elaboran cerca de 6.000 litros de sanitizante para entregar a los vecinos de la comuna en diferentes tipos de envases. “Queremos continuar con la donación durante este período, estamos en condiciones de superar la entrega de 10 mil litros de alcohol”. Además, la bodega entregó al municipio en préstamo una fumigadora de 15.000 litros de capacidad para que pudiera incrementar las fumigaciones sanitarias.

Productos adaptados

El Grupo Sancor Salud desarrolló dos nuevos productos que tienen por objetivo dar respuesta a necesidades que se presentan en este contexto. El primero es home office: otorga protección integral, tanto a un individuo como a una empresa, ante la modalidad de teletrabajo. (Brinda cobertura al asegurado por accidentes las 24 horas y a su equipamiento tecnológico laboral). El otro es Vida Covid-19: un producto del Ramo Vida Colectivo que otorga cobertura exclusivamente por Covid-19. (Cobertura básica: indemnización por fallecimiento como consecuencia de Covid-19. Entre las coberturas adicionales se encuentran la Renta Diaria por Internación y por Internación en Unidad de Terapia Intensiva.

Por otra parte, la ART del Grupo implementó la digitalización de documentación que las empresas deben presentar y se estableció un procedimiento de aprobación de los programas de Seguridad de manera virtual. Se puso a su disposición varios cursos online sobre seguridad en el trabajo, incluyendo Prevención de Riesgos en Teletrabajo.

Alianza con ONG

Otra de las empresas comprometidas es el marketplace de inversiones SeSocio, una empresa que sigue creciendo a pesar de la pandemia y recientemente incorporó 40 personas. La compañía facilitó las herramientas de su plataforma de financiamiento colaborativo para que las ONG y aquellos que atienden necesidades básicas de personas más vulnerables puedan obtener los fondos que necesiten. Su CEO, Guido Quaranta, aclara que “la plataforma incentiva y potencia a los emprendedores que con ideas innovadoras crearon y siguen creando soluciones tecnológicas y científicas para reducir el impacto del Covid-19 en nuestra sociedad. Dispusimos nuestra energía, tecnología y recursos para alentar, facilitar y acelerar la ayuda económica que los ciudadanos puedan aportar a varias fundaciones que lo requieren urgentemente, en forma segura y 100% online”. La plataforma cuenta con proyectos de donación de diversas asociaciones de la región como Cruz Roja, Helpers, Fundación Haciendo Camino, Asociación Civil Estudiantil Metropolitana, Modulo Sanitario, Techo Colombia, Amese, entre otros.

Experiencia previa

Para Juan Piantoni, presidente de Ingot, la primera empresa no bancaria de cajas de seguridad, “Adaptarnos a esta nueva realidad no fue muy difícil ya que siempre no hemos enfocado en la calidad del servicio a nuestros clientes, sus necesidades y cuidado. Esto incluía además de todos nuestros niveles de seguridad (Detectores de metales, molinetes de alta seguridad, sensores de movimiento y CCTV) la biometría de rostro e iris que permite al cliente cumplir con los niveles de seguridad sin poner en riesgo el contacto con superficies, además de todas las medidas que se tomaron a nivel sanitario como la toma de temperatura, las citas previas para respetar las distancias y el lavado permanente de superficies, picaportes, puertas, áreas de empuje, alcohol en gel disponible en todas las áreas y la utilización de barbijos y máscaras de nuestro personal”.

Piantoni acota, además, que la compañía implementó una app “para que nuestros clientes puedan acceder a un semáforo que indica el movimiento minuto a minuto. A través de esta aplicación también se pueden realizar reservas y pagos sin interactuar. in situ en la sucursal. Es un avance sumamente importante en estos momentos y una herramienta que suma para los clientes y futuros clientes”, considera el empresario.