¿El teletrabajo llegó para quedarse?

Datos del más nuevo reporte de Workana, la mayor plataforma que conecta freelancers a empresas de América Latina, refuerza esa tendencia revelando que al 67% de los profesionales en Argentina en relación de dependencia les gustaría continuar trabajando remotamente después de la pandemia. Y para el 96% de ellos, el beneficio del home office será un diferencial a la hora de elegir la empresa donde desean trabajar. En sus respuestas destacan que logran cumplir sus objetivos de productividad sin necesidad de estar 8 horas en una oficina y valoran el hecho de no tener que trasladarse hasta el trabajo, lo que agrega horas diarias a la vida familiar y social. Antes de la pandemia, solo 3 de cada 10 profesionales aseguraban que sus empleadores incentivaban el home office. Desde Workana creen que el motivo para la no adopción del trabajo a distancia puede estar en la dificultad de abandonar padrones antiguos, que hasta ese momento mantenían a todos en una zona de confort en una ambiente de trabajo controlado.

“El teletrabajo antes era un beneficio solo para algunos y de pocos días al mes y en muchos casos varias empresas no se animaban a brindarlo con el paradigma confuso que desde la casa el colaborador no era óptimo en sus tareas por la simple razón de ‘estar en su casa’. Hoy hay empresas que ya entendieron que los resultados del teletrabajo son óptimos”, sostiene María Laura Scarano, gerenta nacional de Selección en Bayton.

Por su parte, Máximo Crespo, socio de la consultora HRC, agrega: “El mundo, en términos generales, se encuentra en un proceso de cambio sin antecedentes. La pandemia aceleró muchos de dichos procesos, la transformación digital de la que tanto se hablaba pero poco se hacía, se tornó necesaria no como estrategia o ventaja competitiva, sino ya para sobrevivir”.

Lo que viene

¿Cómo será entonces el empleo en la pospandemia? Los expertos consultados coinciden en que la próxima etapa será de mayor flexibilidad en las empresas, pero que el trabajo en la oficina no desaparecerá. Probablemente, se reconviertan en lugares de encuentros para discutir ciertos temas, proyectos puntuales donde intervengan pocas personas, y posiciones rotativas de trabajo. En las que no sea posible la actividad remota, por cuestiones de organización y operativas, tarde o temprano retomarán a la normalidad. Sin embargo, grandes empresas todavía no evidencian un regreso a los espacios físicos, sino que por el contrario ya piensan sus planes en el corto y mediano plazo en base al home office y la virtualidad.

“Después de la pandemia, cuando la vuelta a las oficinas realmente sea segura y posible, las empresas van a depararse con otro desafío: entender qué quieren sus empleados, cómo hacer para que trabajen felices y, principalmente, logren retener los mejores talentos que tienen”, afirma Guillermo Bracciaforte, co-founder y COO de Workana.

Crespo añade: “El esfuerzo grande de digitalizar la operación, al menos en parte, las empresas ya lo hicieron. Seguramente hay un camino largo para mejorar lo hecho pero se dieron varios pasos en dicho sentido”.

Mientras las empresas, protocolos mediante, se reconvierten y dejan atrás sus tradicionales estructuras, queda la pregunta de si las personas están preparadas para responder al trabajo remoto. La experiencia muestra hasta ahora que sí, y más aún en las nuevas generaciones, que venían exigiendo un mundo laboral más flexible, que les permita un mejor balance entre su vida profesional y personal.

Los esquemas actuales aún son meros intentos de adaptación, los cuales con el devenir de la nueva normalidad se irán perfeccionando. La receta, claro está, no es la misma para todos, el teletrabajo o home office es diferente para cada empresa según el negocio, el perfil de sus integrantes, la tecnología, su ubicación, etc. Lo que sí sabemos es que no hay vuelta atrás.