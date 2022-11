Eliscovich Sigal: "Cuando una persona está relegada al efectivo, pierde en capacidad de ahorro"

Maia Eliscovich Sigal, VP de Ualá Bis, trazó una radiografía sobre el nivel de educación financiera que hay actualmente en el país y cuál es el papel que juega la compañía. “Desde Ualá, en Argentina estuvimos desde muy temprano en lo que significa hablar en finanzas con tecnología. Esto nos dio un panorama específico. En Argentina, el 50% de los adultos no tenían una cuenta bancaria. Cuando uno está relegado al efectivo, pierde en ahorro, porque no tiene herramientas de inversión, no puede pedir un préstamo, y no puede transaccionar con herramientas financieras que nos simplifican la vida. Entonces, hablar de educación financiera era difícil. Por eso, en Ualá lanzamos un on-boarding 100% digital. Hicimos un producto muy simple que lo puede usar cualquiera. Cuando el producto es simple, ayudas a que la gente entienda la herramienta. Y eso nos ayuda a empezar a educar financieramente”.