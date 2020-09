Estrategias para estar saludable durante la cuarentena

“En momentos como estos, creemos que pueden ser útiles las estrategias de afrontamiento positivo. Entre ellas, la reinterpretación positiva: Esto tiene que ver con poder desafiar aquellos pensamientos negativos que son disfuncionales y que generan malestar, y en su lugar, poder hacer foco en pensamientos más positivos”, explicó. “Otra técnica de reinterpretación positiva que recomendamos para este momento es lo que se ha denominado saboreo de los acontecimientos cotidianos, es decir, disfrutar aquellas situaciones comunes y ordinarias de todos los días, con las que uno se puede contactar y de esta forma, hacer de lo más cotidiano un momento placentero”, agregó.

Desarrollar la aceptación

“También puede ser muy útil desarrollar lo que es la aceptación. Frente a las situaciones que no podemos modificar, no es conveniente quedarse peleando para tratar de lograr un cambio. Es muy importante reacomodar las metas personales para que se adecuen al contexto y la situación actual, así como también, reordenar las prioridades de modo tal de plantearse objetivos que sean viables y plausibles, y no metas ambiciosas o que quedan desfasadas de las circunstancias actuales”, continuó.

Por otra parte, las actividades de ocio y recreativas merecen un espacio importante en la vida cotidiana, ya que fomentan la relajación y la alegría. “Estas pueden ser de índole deportivo, lúdico o social donde se aproveche la virtualidad. Algunas personas han comenzado a aprender algo nuevo en estas circunstancias como a tocar un instrumento, a realizar alguna actividad artística o a tomar clases de baile. En este sentido, cualquier actividad es bienvenida siempre y cuando genere lo que se conoce como flow, esa capacidad de involucrarse completamente en una actividad hasta el punto que uno llega a perder la noción de tiempo”, explicó.

Por su parte, la reconocida Health Coach, Stephie Bacque, planteó como fundamental mover el cuerpo. “Es imprescindible buscar una hora del día en que nos ejercitemos, puede ser desde HIT hasta yoga o caminatas y estiramientos en casa para personas adultas o con menos movilidad, lo importante es poner al cuerpo en movimiento. Hacer actividad física nos ayuda también a la salud mental ya que aliviana el estado de estrés celular, favorece nuestro estado de ánimo y el sueño nocturno profundo”, sostuvo. En cuanto a otras recomendaciones para fomentar el bienestar, sugirió:

Al despertarnos no debemos chequear el celular sino abrir una ventana para que nuestra retina absorba la luz natural.

Tomar un vaso de agua tibia con limón en ayunas. La vitamina C es uno de los primeros nutrientes que agotamos cuando sometemos la mente y el cuerpo al estrés y el limón podría ayudar a recomponer el déficit, es rico en potasio, estimula la función del cerebro y los nervios y además ayuda a controlar la presión sanguínea.

Crear una postura positiva y estar presente aquí y ahora a través de la meditación, y si no estás acostumbrado a ella puedes ver meditaciones guiadas en redes sociales o en YouTube.

Intentar beber cerca de 2 litros en el correr del día.

Observar nuestra postura mientras trabajamos, muchas veces ponemos la computadora en la mesa y esto hace que nos encorvemos, sería bueno utilizar un elevador o una pila de libros.

Debemos recordar levantarnos y estirar o caminar cada 1 hora ya que solemos estar mucho tiempo en la misma postura.

A la hora de la cena, comer alimentos livianos para poder conciliar mejor el sueño, debemos optar por más verduras.

Dejar de lado las tecnologías al menos 1 hora antes de dormir.

Aprovechemos este tiempo en casa para cocinar nuestra propia comida y experimentar con distintos alimentos y superalimentos que podamos incorporar a nuestra rutina (ejemplos claves: aloe, clorofila, cúrcuma, bayas de goyi, pimienta cayena, carbón activado, matcha, chía, jengibre, camu camu y varios más dependiendo de cada individuo). Recomiendo el Golden Latte: leche de coco, cúrcuma, pimienta negra, canela y extracto de vainilla.

Infusiones, té y otras hierbas

Existen ciertos ingredientes que traen muchísimos beneficios para la salud, si bien no son medicamentos ni pretenden serlo, es justamente esa magia natural a la que muchos apelan.

En general, es el ritual del té al que se lo asocia con un estado de tranquilidad y relajación. Para saber mejor qué tipo de hierba o infusión consumir, Guillermo Casarotti, fundador de IntiZen aconseja: “Las infusiones de hierbas y el té verde benefician a nuestro organismo de muchas maneras ya que tienen atributos detoxificantes, relajantes, digestivas o revitalizantes.

Beber una infusión caliente con jengibre, actúa como tónico circulatorio natural que refuerza las defensas, aumenta la libido y es antiestrés. El cedrón y la manzanilla son conocidos por ayudar a controlar los nervios y la ansiedad, combatiendo el insomnio. El rooibos que proviene de un arbusto que se cultiva sólo en Sudáfrica, es un potente antioxidante, rico en flavonoides y vitamina C, elementos que ayudan a combatir los radicales libres, que son principales responsables del envejecimiento.

Lo interesante es poder combinar varias de estas hierbas para crear una infusión aún más rica y saludable, ya que se pueden combinar propiedades y potenciarlas. Un rooibos con frutos rojos, como en el blend Patagonia Rooibos, es antioxidante, ayuda a proteger la piel y aporta vitaminas C al organismo. El Inti Yoga, que tiene lemongrass, rosa mosqueta y jengibre, es una conocida combinación que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico de virus y bacterias, y combatir los resfríos”, sostuvo.

“También el té verde es conocido por contener vitaminas y minerales que ayudan a reducir la inflamación en los pulmones, estos compuestos pueden proteger el tejido pulmonar de los efectos nocivos de la inhalación de humo. Hay estudios realizados en Oriente que dicen que tomar 2 tazas de té verde por día ayuda a mejorar la función pulmonar”, agregó.