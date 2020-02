Innovación y adaptación a nuevas demandas educativas

La universidad privada no recibe subsidio público, siendo financiada exclusivamente través de matrícula que pagan los alumnos. La “prueba de fuego” a la cual están sujetas estas instituciones se relaciona a la necesidad de proveer un servicio de calidad, a un costo acorde. Existen en Argentina (no voy a dar nombres) universidades privadas de muy alta calidad, cuyos graduados desarrollan carreras muy exitosas, muchos de los cuales completando maestrías o doctorados en algunas de las mejores universidades del mundo. Existen también otras universidades de recursos (y ambiciones) más modestos, cuyo “nicho” es producir graduados cuya calidad varía ampliamente. Aún este tipo de institución no debe ser menospreciada: muchos de sus graduados se “foguearán” en el mercado laboral, compensando deficiencias de formación con tesón y apoyo de colegas y jefes. El mercado laboral es mucho más complejo y heterogéneo que lo que imaginan los “expertos en educación” sentados en sus cómodas poltronas.