Inversión en Real Estate: el exterior sigue siendo atractivo

La pregunta del millón

La gran pregunta es si el Covid19 causará un colapso en la industria del ladrillo, tal como sucedió en el 2008. "La diferencia es que en aquel entonces la crisis fue causada por el mercado inmobiliario en sí, mientras que este caso se asemeja más a la situación a los eventos del 11 de setiembre con las Torres Gemelas", analiza Miriam Cortazzo, Consultora Inmobiliaria. "Las recesiones han tenido muy poco efecto en el sector en el pasado, pero el coronavirus hace que la vida y los mercados estén lejos de lo normal", acota la empresaria.

MIAMI PUBLINOTA.jpg En Miami, en zonas como Aventura, Homestead, Hialeah Gardens, Miami Gardens, la demanda en productos desde 250.000 a 600.000 dólares creció un 20% durante el covid-19. Florida Realty Wealth Group

En esta línea, Jorge Kupferman, broker de Miami Life Realty, aclara que "durante la crisis financiera global del 2008/2009, en la que los precios de las propiedades descendieron hasta valores ridículos, se provocó un colapso al no poder la gente pagar las hipotecas. Fue entonces cuando estas propiedades pasaron a poder de los bancos y estos, no siendo especialistas en el mercado inmobiliario, resolvieron 'quitárselas de encima' a valores irrisorios".

El especialista suma que "en el contexto actual, los bancos reciben apoyo de las autoridades gubernamentales y, al día de hoy, ofrecen incluso una gracia de tres meses para abonar las cuotas de las hipotecas. No va a haber foreclosure (ejecución de hipotecas) y, por tanto, no se van a caer los precios. Esto redundará en un escenario en el que no abunden las ventas de propiedades y en el que, por ende, sus precios no bajarán".

Regreso al verde

En Miami, Pablo Gampel CEO de GMP Real Estate, ve "un gran crecimiento en el futuro de ventas de casas. En zonas como Aventura, Homestead, Hialeah Gardens, Miami Gardens, la demanda en productos desde 250.000 a 600.000 dólares creció un 20% durante el covid-19, con financiamiento bancario del 50% hasta el 70% a tasas del 3,5% promedio para extranjeros. Hay un regreso al verde en el mundo y vemos una oportunidad allí para el inversor Argentino", destaca el empresario.

Diego Hodara, CEO de Titanium Realty Group, comercializa Nueva York. Afirma que se trata de un mercado "extremadamente competitivo y no necesariamente está alineado al resto de Estados Unidos. Es decir, cuando otras áreas del país están desacelerando, Nueva York puede estar operando a toda velocidad. Antes del Coronavirus se podían sentir señales de saturación del mercado, con oferta superando la demanda sobre todo en Manhattan. Creo que las disposiciones gubernamentales que determinaron el paro de la construcción, frenarán la oferta, aliviando cierta competencia por los espacios vacantes. Sin embargo, este equilibrio de oferta y demanda no se dará en el corto plazo, debido a las millones de personas que se encuentran solicitando seguros de desempleo", opina Hodara.

La industria del Storage

La industria del storage ha sido calificada recientemente por Wall Street Journal como una inversión segura y de baja vulnerabilidad en momentos de incertidumbre económica. Con una facturación de U$ 33.000 millones anuales en alquileres y unos 30 millones de usuarios, "la vuelve una inversión segura que aporta rentabilidad con bajo riesgo", dice Marcos Victorica, CEO de Best American Storage.

storage2.jpg La industria del storage ha sido calificada recientemente por Wall Street Journal como una inversión segura y de baja vulnerabilida.

“Los niveles de ocupación de los edificios actualmente en La Florida oscilan entre 94% y 100% con lista de espera. Es difícil encontrar en plena crisis del Coronavirus una industria con este nivel de ocupación". Los Storage son depósitos individuales para personas o empresas que se utilizan para resolver los problemas que les genera la falta de espacio y almacenamiento, especialmente para guardar muebles, mercadería, objetos personales, automóviles o casas rodantes, entre otros. La demanda se deriva del alto nivel de consumo, la frecuencia de mudanzas por trabajo o estudio y la falta de almacenamiento.

Del otro lado del río

Argentina y Uruguay. Tan iguales y tan distintos. Tan lejos y tan cerca. Dicen que cuando uno se resfría, el otro estornuda. Pero esta pareciera ser la excepción a la regla. El coronavirus no impactó tan fuerte como en otros países de Latinoamérica y esto tendrá un impacto positivo en la economía en el corto y mediano plazo.

La actividad se contrajo pero también las empresas tuvieron grandes bajas en sus costos. "Esto gracias a mecanismos del estado como el Seguro de paro (que paga los sueldos a los empleados durante cuatro o seis meses) lo cual constituye un alivio y contribuye a que los cierres de empresas sea mínimos. El retroceso va a ser inevitable pero en un escenario controlado y previsible", asegura Pereira.

Lo cierto es que Uruguay mantiene un escenario socio político estable con instituciones fuertes, en una economía que mantiene su grado inversor. "El Gobierno apostó a mantener la economía funcionando y apelando a la racionalidad de su gente. Poco a poco se han ido reactivando casi todo. Solo falta abrir algunos colegios (los rurales ya funcionan) y shoppings. Con respecto al mercado inmobiliario, estuvimos en stand by en marzo. Luego trabajamos mucho asesorando clientes e inversores interesados en Residencia Fiscal en el Uruguay, zonas Francas, y exenciones impositivas", analiza Gustavo Pereira, titular de la comercializadora Amarras.

"Nos hicimos expertos en Zoom trabajando a ritmo fuerte en estos temas durante todo abril. En mayo ya pasamos a modo comercial con un buen volumen consultas. Las inmobiliarias comenzamos a trabajar normalmente adaptados al protocolo. Las consultas se concentraron en casas y chacras. Nadie quiere pasar un día más en un departamento", reconoce Pereira, quien agrega que "las operaciones realizadas se concretan en valores de entre un 10 a un 20 % menos respecto de los valores anteriores".

Leandro Ferreyra