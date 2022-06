Miguel Schweizer: "En argentina, las cripto se usan como alternativa para poder dolarizarse"

Al analizar los posibles factores de la caída de la cotización del bitcoin en los últimos meses, Miguel Schweizer, co-founder de Quantia.io, señaló que la principal criptomoneda del mundo “viene repitiendo ciclos de cuatro años, con tres de alza y uno de baja”. “Hubo un ciclo alcista entre 2019 y 2021. Se podía anticipar que 2022 no podía ser un buen año, quizá no se esperaba una magnitud de la caída tan grande en tan poco tiempo: estamos un 72% por debajo desde el máximo. Es distinto quizá el contexto. Hoy hay menos liquidez en el mercado y la política monetaria de la Fed no es tan amigable o eso es lo que se espera. Pero, de todas formas, lo sigo viendo como una oportunidad enorme, entendiendo que es una tecnología que en el largo plazo va a continuar creciendo”.