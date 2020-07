Preparar el capital humano para fases decisivas

Cuando el confinamiento sanitario-económico-social termine, llegará el momento de volver a “la normalidad”. Lamento decir que eso no será posible. Nos tocará enfrentar una realidad muy cruda que ahora llamamos “nueva normalidad” en la que, afortunadamente, nuestra industria del ecommerce y de los negocios online ya se está acomodando, mejor que cualquier otra. Pero no todo termina en esa resiliencia positiva, porque ¿cómo será el futuro de nuestros negocios y emprendimientos? ¿Nos estamos preparando o estamos tratando de llevar el presente lo mejor posible con foco en la continuidad, reconversión y recuperación? Los comercios ya no abrirán igual cuando levanten sus persianas, los empleados cumplirán sus responsabilidades y horarios de otra forma, los gerentes no comandarán sólo grupos humanos, los negocios ya no tendrán cajas registradoras o mejor dicho las tendrán que reemplazar hasta desaparecer, como sucedió con el fax. Tendremos que aprender a manejar nuevas herramientas y hacer lo mismo o más con nuevos recursos, movernos en nuevos ecosistemas sociales y laborales, redefinir las fuerzas de trabajo dentro y fuera del digital commerce y eso, por sólo nombrar algunos vertiginosos cambios. La digitalización llegó para quedarse y esto ha sido una muestra de cómo y con cuánta prisa hay que cambiar el rumbo de las decisiones, una y otra vez, en tanto y en cuanto sea necesario.