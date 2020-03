¿Qué hacen las empresas contra la violencia y la desigualdad?

Según una encuesta de la consultora Adecco, ejecutivas y ejecutivos reconocieron en un 70% que no existen protocolos de contención en sus compañías para quienes sufren violencia familiar. Sólo un 12% señaló que existen, mientras que directamente hay un 15% no lo sabe. Sobre si aumentaron o disminuyeron los casos de violencia en los últimos tiempos, el 91% de las personas encuestadas prefirió no contestar la pregunta. En tanto que un 5,3% remarcó que disminuyeron y un 3,5% que aumentaron.