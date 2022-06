Rodrigo Gargaglione: "Queremos fortalecer nuestra presencia en este sector y establecernos allí como líderes en proximidad"

El nuevo diseño está pensado para mejorar la experiencia de compra de los clientes. Al mismo tiempo, las tiendas remodeladas registran una suba del 30% en sus ventas. Además, permiten crear nuevos puestos de trabajo.

El modelo de Franquicias DIA tiene dos características claves: el foco en la venta, centrado en el crecimiento de cada tienda; y una inversión con pronto recupero (24 meses estimado), que tiene como objetivo mejorar el estándar de la tienda.

“Con el respaldo de nuestra marca, capacitación y soporte permanentes, Franquicias DIA es una oportunidad para inversores y emprendedores con capacidad de gestión. Y, lo más importante, estamos en constante evolución para mejorar la experiencia de los clientes y también de nuestros franquiciados”, comenta Rodrigo Gargaglione, director de Franquicias y Expansión de DIA Argentina.

Gargaglione cuenta con más de 20 años de experiencia en organizaciones nacionales e internacionales liderando equipos de Recursos Humanos y Operaciones. Es un profesional de HR por la Escuela Argentina de Negocios y tiene diversas especializaciones en las áreas de gestión y franquicias. Desde hace más de 7 años forma parte del equipo de DIA Argentina en diferentes roles y desde hace 2 años lidera el área de Franquicias.

Recientemente se unió al Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF). “Estoy muy feliz por incorporarme al Consejo Directivo de la AAMF en representación de DIA Argentina, una de las empresas franquiciadoras más importantes del país. Es un gran paso en nuestra alianza con esta importante asociación para continuar promoviendo la cultura franquiciadora en el país”, afirma el ejecutivo.

Periodista: ¿Cómo es el abc del modelo de franquicias DIA?

Rodrigo Gargaglione: No sólo hacemos la entrega de una tienda llave en mano (infraestructura, equipamiento y mercadería), sino que les ofrecemos soporte constante para la operación y administración del negocio a cargo de un equipo altamente calificado. Desde capacitación inicial y continua, brindando al franquiciado el know how necesario para una gestión exitosa; la fuerza de la marca DIA, un sinónimo de calidad y los mejores precios, junto con las ofertas y el Programa ClubDIA; y la comunicación a través de diversos canales que permiten llevar adelante el propósito de la compañía: “Cada DIA más cerca”.

P.: ¿Cómo está el mercado de franquicias en la Argentina?

R.G.: El mercado de franquicias se encuentra en expansión en el país. Según un informe de la Guía Argentina de Franquicias, en 2021 el sector creció casi un 15% y más de 1.400 empresas operan bajo este formato en el país. Este mismo informe reveló que, en los últimos 12 meses, se abrieron más de 2.000 franquicias, lo que generó más de 7.800 puestos de trabajo. Un claro ejemplo de lo exitoso que es este modelo de negocios.

DIA se encuentra entre las 5 empresas con más tiendas franquiciadas en el país. Hoy en día, la cadena cuenta con más de 925 tiendas, de las cuales el 70% son franquicias. Además, somos la única franquiciadora de supermercados de Argentina.

P.: ¿Cuál es el perfil de franquiciados de DIA?

R.G.: Apuntamos a emprendedores, inversores con capacidad de gestión, conocedores del mercado local, con experiencia dentro y fuera del sector alimentación. Consideramos al franquiciado un verdadero aliado. Nuestro modelo de franquicia establece una relación beneficiosa para ambas partes y debe asegurar un futuro rentable y sostenible. Desde DIA aportamos a nuestros franquiciados todo el conocimiento histórico del sector, la fuerza de nuestra marca y nuestros servicios logísticos. Por su parte, el franquiciado aporta su vocación comercial y emprendedora y su conocimiento del mercado local, clave para desarrollar el modelo de proximidad y cercanía.

P.: ¿Es un buen momento para invertir en una franquicia en la Argentina?

R.G.: En un contexto desafiante, DIA genera oportunidades para aquellos emprendedores que buscan convertirse en sus propios jefes con un negocio rentable y accesible. Como mencionaba anteriormente, el negocio de franquicias está en pleno crecimiento y nosotros brindamos la oportunidad de invertir en un negocio con una fórmula exitosa, con capacitación, respaldo y apoyo permanente.

Las franquicias son uno de nuestros motores de crecimiento y apoyamos al franquiciado para que su negocio sea un éxito. Tal es así que 7 de cada 10 clientes que ingresan a una Tienda DIA compran en una franquicia. Nuestro modelo de franquicia se basa en una relación más sencilla y transparente, unas mejores condiciones de pago y un mayor acompañamiento y soporte al franquiciado.

P.: ¿Qué capital necesita un franquiciado para emprender su propio negocio con DIA?

R.G.: Para acceder a una Franquicia DIA, el interesado debe realizar una inversión inicial desde $3.000.000; y contar con garantía hipotecaria (propia o de un tercero).

P.: ¿Cuáles son los retos de DIA en el mediano y largo plazo?

R.G.: Queremos convertir la Franquicia DIA en el modelo más competitivo en el sector de la distribución de alimentación. Brindamos la oportunidad de invertir en un negocio sólido, rentable y accesible, con respaldo y apoyo permanente. Nuestro objetivo es incentivar las ventas (poniendo el foco en el crecimiento de cada tienda) y seguir dando peso a las tiendas franquiciadas en nuestra red, atrayendo a franquiciados de alta profesionalidad.

Por otro lado, el año pasado comenzamos con la transformación de nuestras tiendas al nuevo modelo comercial, ofreciendo una mejor propuesta para el cliente con tiendas más modernas y un surtido adaptado a todas las necesidades, para poder estar cada día más cerca de ellos y cumplir con sus necesidades. Al mismo tiempo, la remodelación resulta en un beneficio para nuestros franquiciados: las tiendas renovadas registran una suba del 30% en sus ventas. Este plan de transformación tiene como objetivo alcanzar a más de 200 franquicias. Y de la mano de la renovación está nuestro ambicioso plan de expansión 2021-2023, cuyo objetivo es mantener nuestro posicionamiento de liderazgo en CABA y extenderlo a otras zonas.

P.: ¿Están mirando nuevos mercados? ¿Cuáles?

R.G.: Hoy nuestro foco principal está puesto en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Queremos fortalecer nuestra presencia en este sector y establecernos allí como líderes en proximidad.