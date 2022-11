“Con respecto a la educación, lanzamos videos en YouTube donde empezamos desde cero: desde qué hacer cuando cobras tu dinero hasta inversiones en Cedears, por ejemplo. La charla, el asesoramiento y entender qué busca el inversor, cuál es su objetivo de por qué nos deja el dinero, es importante. Y en esas charlas, vemos el déficit de no saber qué se tiene que hacer con el dinero. Hacemos mucho foco en desarrollar herramientas a través de tutoriales, de charlas”, subrayó Skiba.

“Hoy no hacer nada no es una alternativa. Tengo que educarme, tener los conocimientos. No hacer nada es estar perdiendo. Tengo que tener las herramientas, la educación. Y con nosotros, una persona o una empresa tiene las opciones para invertir en Liebre Capital. Haciendo foco en nuestra atención personalizada. La tecnología hace que los costos sean muy baratos: no tenemos costos de apertura ni mantenimiento. Las comisiones son bajas”, concluyó Skiba.