Vanessa Quercia: "Los bancos se pusieron al servicio de la gente"

“La gente que tenía miedo de utilizar la tecnología para determinadas cosas, se animó en la pandemia por necesidad, y ahora no la deja...”, sostuvo por su parte Quercia, quien agregó: “Ahora es su herramienta. No necesita usar efectivo. Había temor, pero se dieron cuenta que la tecnología es segura, simple, amigable. No se necesita tener nada encima más que un teléfono celular”.