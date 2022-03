Web3: la evolución de Internet

La web3 se refiere a la evolución de la Internet que conocemos. Su principal característica es que se tratará de una Internet descentralizada, donde sin duda el usuario es el rey y para eso las empresas deberán trabajar en:

Experiencia de usuario e inclusión

Inclusión y experiencia son más que palabras. Son la clave para que los consumidores tengan un proceso fluido que atienda sus necesidades, tanto en una tienda física como en un negocio online. Un proceso sin fricciones que le permita acceder a lo que necesita: trabajar, estudiar, transaccionar de forma sencilla. “Migrar a ese camino no es sencillo, ya que dentro de un mismo ecosistema podemos tener distintos perfiles que podemos encontrarlos hasta en la manera de pagar una compra. En PAGO46 escuchamos al consumidor y somos conscientes que cada cliente es único al igual que su relación con la marca. Es por eso que ofrecemos la digitalización del efectivo, para que la democratización digital sea un hecho. Acompañando al consumidor es posible conseguir la inclusión financiera. Es necesario escucharlos, entenderlos y darles lo que necesitan para que ellos no solo vuelvan, sino también sean embajadores de la marca”, afirma Martín Mazza, cofounder PAGO46.

“Para KAYAK, cuyo ADN es tecnológico justamente, la innovación digital es una constante en la búsqueda de ofrecer a los usuarios experiencias memorables y brindarle toda la información que necesitan para tomar la mejor decisión a la hora de planificar sus viajes. Es por ello que entender al consumidor, estar atento a él y desde allí acercar herramientas afines a sus necesidades ha sido la estrategia de KAYAK todo este tiempo”, sostiene Gabriel Weitz regional manager de KAYAK Argentina, Chile y Perú. [a]

Desde Incluyeme.com, Santiago Libertella, director comercial, reflexiona sobre la importancia de pensar y crear campañas publicitarias y/o de marketing que puedan ser lo más representativas posibles, ya que a nivel mundial se estima que hay más de mil millones de personas con discapacidad, representando alrededor del 15% de la población mundial. “Lo que hay que buscar es ser inclusivos y generar productos y servicios para todas las personas. Para empezar a incluir en las campañas de marketing hay que primero empezar a considerar personas reales y diversas en todos sentidos. Hoy existen muchas agencias que manejan modelos o influencers con discapacidad que no se están teniendo en cuenta para campañas de marketing o comunicación, mostrando también el posicionamiento de la marca en relación a lo que vienen trabajando, siempre sin victimizar en lo que es la comunicación, mostrando lo que es la persona y no haciendo foco en la discapacidad, sino en la diversidad humana. Y que exista congruencia en lo que viene mostrando una empresa. Es decir, si se muestran como una marca inclusiva que trabaja haciendo esfuerzos en lo que es inclusión laboral, también deben demostrar que hacen esfuerzos para mejorar el consumo hacia aquellas personas con discapacidad. La idea es que puedan empezar a reflejar la riqueza en la diversidad humana que existe, buscando siempre que las campañas sean congruentes con la marca”, sumó el vocero.

Para concluir, Pueyrredon afirma que el gran protagonista en el 2021 es el consumidor. Ni los retailers, ni sus ecommerce, sino el consumidor que obligó a todos los actores del ecosistema a adecuarse, o como me gusta decir a mi, a aprender a desaprender para volver a aprender. Debido a las medidas preventivas y al lockdown de los negocios físicos que vivimos durante el 2020 y 2021, las personas permanecieron en sus hogares explorando nuevos canales de compra. Quienes ya se habían aventurado al mundo online y por desconfianza o falta de costumbre buscaban la compra física, se volcaron al digital con más exigencias. Esto provocó que el ecosistema tuviera que responder con nuevas propuestas de valor.

Data: ¿Qué quieren mis usuarios?

Antes, colectar datos era algo para grandes empresas. Sin embargo, con la aceleración de la transformación digital hay diversas herramientas sencillas y gratuitas. La clave aquí es saber dar al consumidor la experiencia que él necesita y para eso hay que entender sus comportamientos: qué le interesa, qué compra con frecuencia o de manera esporádica, a través de qué dispositivos, si la publicidad es padre de su decisión de compra, entre otros parámetros que nos ayude a entender qué, cuándo y dónde para estar allí con nuestra empresa y/o marca.

El nuevo consumidor vive conectado. Busca resolver sus problemas digitalmente mientras hace otras cosas. Y, lo más importante, el consumidor de hoy quiere una verdadera relación con las marcas. Quiere sentirse único. Según Alberto Pardo, fundador y CEO de Adsmovil, “el nuevo consumidor es variado, en parte, algunas personas siguen comprando igual que antes. Pero existe una población importante que es más digital, más virtual, con una vida dual entre lo virtual y lo real. Creo que el usuario digital - que aclaro que no son el 100% de la población - son personas aún más conscientes de la relevancia de comprar online y prefieren no perder el tiempo en un supermercado o tienda, prefieren comprar lo básico online. Estas personas son totalmente multipantalla, mayormente móviles donde la simplicidad es la característica más apetecida y la variable conveniencia se convierte en el factor más importante en la compra”.

Pagos y finanzas plurales y descentralizadas

Es importante contar con distintos métodos de pago, atendiendo a cuáles son los que elige mi usuario, esto puede ser: efectivo, tarjetas y, porque no, criptomonedas.

Los comercios y proveedores de servicios deben trabajar en buscar proveedores óptimos especializados en el desarrollo y distribución de herramientas de cobro y recaudación. “Desde Lyra es uno de nuestros focos de producto y de innovación de forma permanente. Les permitimos a nuestros clientes acelerar la renovación de su tecnología en los diferentes canales de recaudo, incluso sumar estas nuevas opciones para que el cliente transite ambas alternativas”, sostiene Valeria Rodríguez, directora de Lyra en Argentina.

Hoy por hoy es muy sencillo abrir un negocio online con métodos de pagos online. Sin embargo se olvidan que hay una gran parte de la población que todavía utiliza el pago en efectivo y que también son consumidores digitales. Incluirlos en el proceso de compras también es parte, para que todos vayamos a una inclusión financiera, donde las empresas deben considerar diferentes métodos de pago, inclusive el efectivo “Nosotros ofrecemos una solución para facilitar ventas online a través de cobranzas en efectivo, con lo cual la idea es no perder al público que eventualmente tiene capacidad de compra pero no cuenta con medios de pago digitales. Es una forma de incluir a todos los usuarios, inclusive los no bancarizados, permitiendo que la compra online sea satisfactoria”, añadió Mazza.