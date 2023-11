Andrés Castellano: "Uruguay tiene atributos económicos y políticos que atraen a los inversores"

En ese contexto, sobre la realidad del real estate en Uruguay, Castellano sostuvo: “Han llegado inversores, especialmente argentinos. Cada inversor tiene su traje a medida. Hay inversores que no quieren saber nada de Argentina, que quieren ir a Uruguay. Porque si hay una caída es previsible, en un rango de valor acomodado con el resto del mundo. No como los ciclos que tiene Argentina. Se han construido una cantidad de metros cuadrados importantísimos. La vivienda promovida fue un gran impulsor de esto. El inversor no paga impuesto a la renta por diez años, impuesto al patrimonio. El desarrollador también tiene beneficios. En Uruguay las condiciones son seguras. Son atributos que tiene un país que la gente busca”.