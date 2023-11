Del pacto de la Moncloa a la dolarización o bimonetarismo

La realidad es que Argentina no tiene moneda y los argentinos hace décadas que han optado por el dólar como moneda de cálculo, de ahorro y de transacción en cualquier operación significativa. El ciudadano argentino no es malvado ni parte de un fondo buitre, solo pretende sobrevivir en un país donde la elite gobernante ha decidido, a partir de los años 40, usar la inflación como política de Estado y matar la moneda.

La inflación es la operación por la cual un gobierno roba pequeñas cantidades a millones de habitantes con la ilusión de que no se van a dar cuenta. El invento no es nuevo, data de miles de años, cuando príncipes y señores feudales declararon el uso forzoso de sus propias monedas que se acuñaban en metales diversos. En el año 48 a. C. Julio César prohibió a los comerciantes acuñar dinero. A poco de experimentar mayores necesidades para la corte, el método del fraude fue ir limando el metal de estas. Caracalla, emperador romano, fue el gran estafador: en un solo año limó el valor del denario en un 50%, en los dos siglos anteriores la devaluación total había sido 20%. El regalo de Caracalla abrió el camino que terminó con una inflación del 1.000% y la implosión del Imperio Romano.