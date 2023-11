Esteban Edelstein Pernice: "El crédito es muy importante, para el negocio y también para las familias"

Las empresas desarrolladoras, lógicamente, no pueden quedarse atrás y deben evolucionar para atender las necesidades de esa demanda que siempre evoluciona. Al respecto, Edelstein Pernice señaló que las “posibilidades son infinitas”. “Trabajamos con muchos profesionales. Estamos en un proyecto en el que incluso contratamos a un antropólogo y surgen cosas muy interesantes, siempre partiendo de cuál va a ser el público. Y qué experiencia va a tener en función al grupo demográfico al que apuntás, la edad, etcétera. En función de eso empezamos a estudiar, a ver ofertas complementarias. Es un proyecto creativo, muy dinámico y muy desafiante en Argentina”, explicó.

“En Castex decidimos no vender proyectos al costo: entendemos que el cliente tiene que comprar un producto terminado, no ser inversor de algo que quizá no termina de entender. El valor lo ponen inversores privados, que a veces es el camino más difícil. Pero es el camino que le da más valor al cliente comprador y deposita el riesgo donde tiene que estar”, remarcó el socio gerente de Castex.

En un escenario económico complejo, el crédito resulta de vital importancia para traccionar aún más la demanda. Al respecto, Edelstein Pernice sostuvo: “El crédito es lo más importante y es algo que nosotros añoramos. Con este entorno de inflación, siempre estamos en lo urgente y no en lo importante.

Lo urgente es bajar la inflación, pero lo importante definitivamente es el crédito. No sólo para el negocio, que obviamente se potencia mucho, sino también pensando en las familias. En Argentina, nivelándose las variables macroeconómicas, tendría que ser un anhelo de todo el sistema político y de toda la población”.

Finalmente, sobre cómo el sector tracciona a la economía, graficó: “En un barrio entraron a trabajar 1.400 personas. No sé si hay muchas fábricas donde entran a trabajar todos los días 1.400 personas. Es un movimiento enorme que tiene nuestra industria para la economía.

En nuestro caso, en la segunda mitad del año lanzamos cinco proyectos. Y, pese a la incertidumbre que generan las elecciones, se vendieron. Los clientes ya empiezan a tomar la política como un dato más”.