Javier Vandersluis: "Buscamos ser más rápidos y ágiles, atendiendo la demanda de los usuarios"

“Holidays surgió de una experiencia personal. Estábamos de vacaciones en Villa Gesell y nos empezamos a encontrar con amigos que no sabíamos que estaban en la misma ciudad. Ahí se plantó la semilla de Holidays y quedó una idea de hacer una aplicación para encontrar amigos que estuvieran en el mismo lugar que nosotros”, contó Vandersluis, quien detalló: “Después, en un viaje al exterior, me di cuenta que no siempre vas a encontrar amigos, pero si podés encontrar otras personas para hacer planes y actividades en conjunto. Después nos dimos cuenta que no solo pasa de vacaciones, también pasa que querés sumar gente o conocer personas en la misma ciudad. Así salió el proyecto de Holidays, que tiene como desafío contactar personas y meterse en un grupo para hacer una actividad específica o crearlo en caso de que no exista”.