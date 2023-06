Koifman: "La tecnología empuja a cambiar, de manera constante, para estar al día"

La tecnología es una palabra que suele estar siempre asociada a la innovación. Aunque, lógicamente, no influye de igual manera para todos los sectores. “En nuestro sector no tenemos la capacidad para incorporar tecnología tan rápido como en otros rubros. No tenemos una base muy grande de clientes minoristas, sino que son menos la cantidad de clientes, por lo que requiere otro tipo de atención. Pero la tecnología empuja a cambiar, de manera constante, para poder estar a la orden del día. La Lex Tower, por ejemplo, es un edificio sustentable, tiene certificación LEED”, explicó.

Justamente, la sustentabilidad es otra palabra vinculada a la innovación. En ese sentido, Koifman remarcó: “Hacer las cosas de manera sustentable mejora los resultados económicos, más allá de que uno se siente mejor haciendo las cosas como corresponde, respetando el medio ambiente. Innovar y ser sustentable tiene un efecto que derrama a la sociedad. Esa multiplicación hacia la comunidad es muy importante”.

Sobre la sustentabilidad, el CEO de Branson señaló que hoy “hay más conciencia, hay que hacer las cosas como corresponde y hacerlas bien no cuesta más caro que hacerlas mal”. “Al principio requiere una inversión, pero se repaga rápido y los beneficios son muchos mayores. Hoy todos los proveedores desarrollan productos más sustentables que facilitan el uso. Nuestra industria emplea mucha gente y la innovación ayuda a fidelizar a que los obreros sean parte de la empresa. El talento es un tema particular. Hay mucho movimiento. Si uno tiene la capacidad de retener el talento, es un valor agregado muy interesante”, concluyó.