Mercado alternativo: mascotas, golf y hasta cyberbullying

Animales domésticos

La cobertura ofrece chequeos generales, vacunación, castración, gastos veterinarios, intervención quirúrgica e internación en los casos de enfermedad grave o accidente. También descuentos en guarderías por vacaciones, gastos de traslados ante un accidente en la vía pública, entre otras opciones.

El producto está pensado para animales domésticos específicamente perros y gatos de entre 3 meses y 9 años. Según datos de MetLife entre 2018 y 2019 hubo un crecimiento del 37% en la demanda de este tipo de seguros y el 84% corresponden a perros asegurados y solo el 16% a gatos.

La misma empresa desarrolló en 2014 un seguro contra robo de bolsos, cartera o mochila. “Si bien el seguro de bolso protegido es uno de los más buscados por nuestras clientas mujeres, por sus características también es contratado por hombres”, advierte Kahrs. Esta línea se focaliza en el contenido dentro de los bolsos, es decir equipos electrónicos, dinero en efectivo, anteojos, perfumes, maquillaje y documentos personales. “Seguros como este suelen involucrar diversas asistencias que resultan bastante tangibles para los consumidores”, explica la ejecutiva y detalla que en caso de robo, la persona asegurada recibe un reembolso para poder afrontar gastos de traslados, copias de llaves, documentos y tarjetas, entre otros.

BBVA Seguros ofrece -además de mascota y bolsos- seguros de bicicleta, tecnología portátil, notebook, celular, robo en cajero y hasta un seguro de golfista que se presenta como “la forma más simple de poder disfrutar de tu juego, sabiendo que estás bien protegido”. El único requisito es tener la matrícula de golfista otorgada por la Asociación Argentina de Golf (AAG).

Tendencia internacional

En España, la aseguradora online Mi otro seguro cuenta con un abanico tan amplio como personalizado. En su lista de servicios pueden encontrarse: seguros de venta ambulante, de arquitectos, de protección de datos, para camiones, para socorristas, para medicinas naturales, de perdida de licencia de helicóptero y de detectives privados, entre otros.

“Nuestra empresa no tiene esa potencia financiera, ni ningún interés por competir solo por precio bajo como los seguros tradicionales, de ahí que buscamos productos de nicho, es decir productos no convencionales”, explica desde Madrid Alberto Vázquez Díaz de Tuesta, director de la compañía 100% digital. Además, asegura que el parámetro para ofrecer un nuevo seguro es que no sea tradicional pero “que no sea tan raro que no tenga ningún candidato de comprarlo”.

El público objetivo de Mi otro seguro son empresas, particulares o familias, y profesionales autónomos y pese al variedad y entre los productos más demandados están los de responsabilidad civil profesional, los de accidentes y viajes de estudiantes nacionales y extranjeros. Según el directivo en los próximos días lanzarán un seguro de decesos que contempla un servicio externo y profesional que pueda ocuparse de la gestión y los gastos de entierro. “Hay quien piensa que construir un portal de venta de seguros es algo que puede hacer cualquiera. Lo cierto es que se precisan ingentes cantidades de dinero, de horas de trabajo, y de persistencia para ser capaz de mantener uno solvente y eficaz”, completa Vázquez Díaz de Tuesta.

Si bien hay seguros para empresas relacionados con la ciberseguridad, está naciendo una nueva rama relacionada con el cyberbullying. Según un artículo del Washington Post, la aseguradora Chubb del Reino Unido definió al cyberbullying como “tres o más actos realizados por una misma persona o un grupo para hostigar, amenazar o intimidar a un cliente. La compañía declaró que los clientes que contraten este seguro estarán cubiertos hasta £50.000 que podrían ser destinados para consejería, pérdida de ingresos por ausencia del trabajo así como también para recibir asistencia de expertos online para víctimas de cyberbullying. La empresa Chubb tiene filial en Argentina pero aún no tiene disponible este tipo de seguro.