Alejandra Martínez: "No se puede hablar de desarrollo económico si no hay energía disponible"

En ese sentido, sentenció: “Esa electrificación tan necesaria se ha acelerado en los últimos años. Esta ruta de transición energética que nosotros trajimos a la Argentina desde hace ya siete años y lo planteamos y pusimos nuestro enfoque apuntando hacia ese horizonte, me parece que es vital. No se puede hablar de desarrollo económico si no hay energía disponible”.

Martínez admitió que en el país “no cuidamos la energía”, al referirse a “un tema cultural que tiene que ver con cuidar el medio ambiente”, pero también debido a que “cuando no hay una señal económica que acompañe, naturalmente uno se relaja, que fue lo que pasó durante mucho tiempo y no hicimos un uso eficiente”.

Alejandra Martinez.mp4

La tecnología y los medidores inteligentes de Enel

En tanto, Martínez consideró que los avances de la tecnología, como la utilización del sistema de gemelos digitales, “son fundamentales para prepararnos frente a una posible contingencia o crisis, ya que los técnicos e ingenieros hacen distintos ejercicios de cómo poder abordarlos en el menor tiempo posible”.

“Nosotros instalamos en Argentina los primeros medidores inteligentes en casas e industrias. En Italia ya va por la segunda generación. Con un debido acompañamiento de la red, eso te permite que vos en tiempo real ves cómo está consumiendo una casa y si tiene o no un inconveniente, con lo cual evitás tener que llamar a la distribuidora para notificar el problema”, precisó sobre el rol de la innovación en Enel.

Campañas para fomentar la eficiencia energética

En tanto, Martínez destacó el lanzamiento de “una serie de créditos blandos en 24 cuotas para que los usuarios cambien sus electrodomésticos por aparatos de mayor eficiencia” y señaló que “uno puede hacer acciones con impacto en su casa todo el tiempo, como poner el aire en 24 grados, tratar de que las puertas y ventanas tengan los burletes, limitar el tiempo de uso del lavarropas o evitar el ‘consumo vampiro’ como pasa dejando conectado el cargador del teléfono celular”.

“Nosotros hacemos campañas en redes sociales porque la idea es tratar de entender dónde están nuestros clientes consumiendo información. Y desde ahí dar contenidos informativos, pero con empatía”, señaló.

panel66.png

Las claves a mejorar y la esperanza a futuro

A la par, la referente de Enel consideró “muy necesario que se hagan obras de transporte”, al señalar que la situación actual “es un cuello de botella para el desarrollo de las energías renovables”.

“La quita de subsidios, tener una tarifa razonable y competitiva, ayuda a reconocer que la energía hay que cuidarla y que tiene un valor y un costo, porque atrás de apretar la perilla y que se encienda la luz, bueno, hay toda una infraestructura y un trabajo que es enorme”, planteó entre las posibles mejoras. Por eso, manifestó que a futuro “la energía va a tener el valor que tiene que tener”, algo que consideró “fundamental” para el país.

“Tenemos infinidad de recursos por delante para aprovechar y el desafío es terminar de entender que la energía tiene que ser una política de Estado. Cuando logremos concientizarnos en este punto, tenemos todo por delante para ser una potencia”, se esperanzó.