Alfonso Rodríguez: "Argentina está muy bien posicionada para ser una potencia turística"

El general manager sales para South América de Lufthansa , Alfonso Rodríguez , destacó las diferentes opciones para mejorar las experiencias de los pasajeros en los vuelos, al participar del primer panel de Ámbito Debate sobre " Turismo de Alta Gama ".

Durante el ciclo, moderado por el periodista de Ámbito, Julián Guarino , Rodríguez recordó que Lufthansa está “a punto de celebrar los 100 años de existencia”, con 70 años volando a Buenos Aires, destacando que “el lujo es súper importante y un viaje empieza en el momento que te subes al avión” .

“La experiencia de cruzar el Atlántico en un avión como el nuestro es algo magnífico”, expresó para luego resaltar: “Somos la única compañía aérea que está volando directo a Europa con 4 cabinas a bordo. First Class , muy enfocada al lujo; Business Class , enfocada al lujo y al pasajero de negocios; Primer Economy y Economy Classic ”.

“ El lujo hay que redifinirlo. Para un pasajero es irse de vacaciones a Alemania y para otro, de más poder adquisitivo, puede ser saltar de Classic a First class y vivir una experiencia de lujo extremo , muy apreciada por los pasajeros”, observó el referente de Lufthansa.

En ese sentido, Rodríguez coincidió en que “un viaje empieza en el momento que llegas a la agencia de viaje y te asesoran, es integral”. “Vivimos en una sociedad que quiere encontrar todo súper rápido y súper oferta. Tener un asesor y que te recomiende todo, incluyendo las compañías de vuelo si estás buscando lujo”, sostuvo.

“Entonces, empieza en la agencia de viajes, cuando llegas al aeropuerto, cómo te tratan, cómo haces el check in y el control de pasaportes”, enumeró, mientras planteó que Lufthansa “rediseñó el concepto de abordo porque la gente busca experiencias”.

“En Business vamos a tener asientos según las necesidades de los pasajeros. Algunos con largo especial para gente muy alta; otros con capacidad de almacenaje más grande; asientos de dos que puedes cerrar y hacer una pequeña suit, con privacidad”, detalló sobre propuestas de la compañía aérea para mejorar la experiencia del cliente.

La evolución de los viajeros y el mix de negocios y placer

Al analizar el comportamiento de los clientes, Rodríguez puso como ejemplo “una experiencia personal que muestra cómo evolucionan las percepciones” y rememoró: “La primera vez que volé en avión tenía 10 años, desde Madrid a Oviedo. Era una sorpresa y una experiencia en la que todos íbamos bien arreglados. Hoy el lujo evolucionó y hay pasajeros que van en deportiva, con ropa cómoda”.

Entre las opciones de Lufthansa, destacó que hay que tener en cuenta “detalles que a la gente le gustan” y ejemplificó: “Que los vinos sean buenos. Cuando volamos a Argentina intentamos tener vinos argentinos porque la gente lo aprecia especialmente. Que la comida sea buena, que es difícil porque la altura te modifica los gustos, y también es importante que esté bien presentada”.

A su vez, mencionó diferencias entre turistas locales y del viejo continente. “En Europa somos muy parecidos, pero muy diferentes. El que viene de Europa a Argentina por lujo tiene un componente de explorador, va a parques naturales y el viajero de lujo va normalmente a Iguazú, a Calafate, a Puerto Madryn, a Ushuaia. Muchos que van a hacer el crucero por Antártida. Hay un factor mucho más de pasajeros de exploración y naturaleza”, señaló el referente de la compañía aérea.

En cambio, indicó que “el perfil de pasajero argentino es mucho más de ver la cultura de Europa y las experiencias, más que la propia naturaleza” y aclaró: “Esto en el segmento vacacional, sin contar el de negocios, que también se ve mucho en lujo.

La diversidad y sustentabilidad como valores

Por otra parte, Rodríguez mencionó como concepto único de Lufthansa Group la diversidad. “Lo que nos hace únicos es ser una unión de compañías europeas en distintos países que hemos sabido mantener ese espíritu de diversidad, con procesos parecidos y con todo funcionando de la forma adecuada”, indicó.

Sobre este punto, agregó: “Nos preocupamos por entender qué necesidades tiene la población. Estar atentos e intentar que la experiencia del vuelo sea algo maravilloso nos hace únicos. A eso se suma la experiencia imponente que significa viajar en un avión 747-800”.

Al referirse a la sustentabilidad, afirmó que “la gente tiene la percepción de que las compañías aéreas somos muy contaminantes y no lo somos”, para luego destacar: “Estamos reduciendo nuestra huella de carbono y caminando a ser neutrales en emisiones para 2050”.

Un futuro promisorio para Argentina

De cara al futuro, Rodríguez planteó que “la gente busca cosas diferentes y, si hay destinos muy saturados, buscan algo más experiencial”, manifestando que “Argentina está muy bien posicionada para ser una potencia turística, con una ciudad como Buenos Aires que es maravillosa, y un país con naturaleza que va desde Iguazú hasta Ushuaia y la Antártida”.

“Es lo que busca la gente, pero tiene que haber más infraestructura”, analizó sobre las posibilidades del país en esta materia.