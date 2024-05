Alfredo Vitaller: "San Juan tiene el distrito de cobre sin desarrollar más grande del mundo"

Al ser consultado sobre la actualidad de la minería en la Argentina, el jerarca comentó que existen tres grupos prominentes: el sector del litio, el oro y la plata, y el cobre. "El litio está floreciente, con inversiones, desarrollo y perspectivas de crecer mucho. En el otro extremo tenés al oro y la plata en un estadio más avanzado, y que si no se retoma pronto el tema de la exploración, es un área que viene en la etapa final de su desarrollo. En el medio, muy expectante y con muchas ganas de arrancar está todo el sector del cobre" , detalló.

"Parece que se está gestando un súper-ciclo del cobre, ya que no se puede cubrir la demanda y los precios van a subir y mantenerse durante mucho tiempo" , indicó en referencia al creciente interés global por el metal.

En ese sentido, cree que si Argentina pone en funcionamiento esos seis proyectos puede entrar en el top 10 mundial de productores de cobre. "Incrementaría 2 veces y media las exportaciones que hace hoy la minería, solo en cobre podríamos hacer entre 8.000 y 10.000 millones de dólares", aunque remarcó que para hacer eso deberíamos atraer "inversiones de 20.000 millones de dólares".

"Tres de los seis grandes proyectos de cobre están en San Juan"

"Tres de esos seis grandes proyectos están en San Juan, pero además tiene proyectos de exploración avanzada muy importantes como Filo, Lunahuasi o Chita, que lo enmarcan como uno de los lugares más prominentes".

Sobre el Distrito Vicuña, explicó: "Nosotros hace más o menos 20 años empezamos a explorar el norte de San Juan". "Creemos que es el distrito de cobre sin desarrollar más grande del mundo", enfatizó.

"Lo más lógico que se da en estas zonas son los clústers, se desarrollan como un centro fabril al cual los diferentes proyectos lo abastecen. Se piensa que tendría que haber uno importante del lado argentino y otro del lado chileno", continuó.

En lo que respecta a la actualidad de Josemaria, señaló que están avanzando a nivel de ingeniería para "llevarla al mayor conocimiento posible", así como también en aspectos relacionados con la geología y el manejo del agua.

"Estamos hablando de una minería 4.0"

En materia de sostenibilidad, Vitaller explicó que hoy por hoy, se habla de "una minería 4.0", ya que no se puede pensar en un proyecto minero sin tener en cuenta el "ambiente, el agua y la sustentabilidad", así como también "lo social y lo comunitario". "Tenemos equipos específicos que trabajan todo el tiempo enfocado en eso", agregó.

"San Juan se tiene que preparar, lo bueno es que los proyectos están escalonados, no son todos juntos, pero hay que empezar a pensar a futuro", reflexionó. "Hay que empezar a pensar en términos de recursos humanos y de infraestructura", resaltó.

En cuanto al RIGI, entiende que contempla la macroeconomía, la cual sigue todavía sigue siendo "no muy beneficiosa para el inversor extranjero". "No se puede hablar mucho del RIGI porque está bajo estudio, no sabemos si va a salir o cómo va a salir", contempló Vitaller.

"Si no hay unas condiciones como las del RIGI es muy difícil que la minería del cobre se pueda desarrollar", apuntó. A su vez, aseguró que los inversores extranjeros se enamoran cuando se les cuenta sobre Distrito Vicuña, pero tienen sus dudas a la hora de invertir en el país. "Argentina hoy no tiene un buen perfil a nivel internacional, el RIGI lo que haría es ponernos en un ámbito competitivo", sostuvo.

"La industria minera es la inventora del compre-local, desde siempre, está en el ADN", dijo en referencia a las dudas que genera el RIGI sobre el reemplazo de la mano de obra y los proveedores locales. "El cobre es un punto de inflexión en la minería, si se desarrollan los proyectos de cobre esto va a volar", concluyó.