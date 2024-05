Las perspectivas para el desarrollo minero y la oportunidad del cobre

"En minería la situación es diferente, la Argentina tiene un enorme potencial minero, tiene el potencial para convertirse en el segundo productor mundial de litio, podría estar entre los diez países con mayor producción de cobre, sin embargo, ese es un potencial que no termina de realizarse cuando uno la compara con otros países de la región", detalló.

debate perego.jpg Para Pérego, no es tan fácil encontrar grandes yacimientos de cobre como existen en Perú, Chile o Argentina, por lo que el país camina a ser "un jugador importante" del sector.

Por su parte, Pérego estuvo de acuerdo en que la Argentina "históricamente" presenta grandes oportunidades y potenciales. "En el sector minero, la Argentina nunca termina de definirse como un país productor y exportador", manifestó.

Pérego cree que el país podría transformarse en los próximos cuatro o cinco años en el segundo mayor productor de litio del mundo, pero que "la transición energética" será fundamental para eso, ya que "se está electrificando la vida del ser humano" y eso también abre oportunidades para el cobre.

"Cuando vas a minería, todos los números dan bien en términos de futuro, principalmente el cobre, porque el cobre es un elemento más fundamental que el litio para la transición energética, es el conductor para la electricidad y vos no encontrás cobre en todos lados", detalló.

"Argentina va a ser un jugador importante del cobre"

"La última vez que vos tuviste grandes proyectos metalíferos fue en los noventa, con el marco de la ley, después vos tuviste extensiones de grandes proyectos o proyectos menores, y después tuviste un parate", contó.

Según Freytes, "varios de los proyectos que podrían estar alcanzados por el RIGI son proyectos de cobre", y que existe una "lista corta" de aquellas cosas que los proyectos necesitaban para concretarse, tales como "el acceso al mercado de divisas y la posibilidad de girar dividendos", así como "algún tipo de certeza a nivel regulatorio".

Panel 1 energia.png "No hay muchos nuevos descubrimientos de cobre", señaló Freytes, quien consideró que "eso configura un escenario donde hay una ventana de oportunidad para negociar los términos con los que se lleva adelante la actividad" en el actual panorama geopolítico.

"El RIGI va mucho más allá de estas demandas de las empresas, tiene un aspecto virtuoso que es la atención a toda esta serie de problemas técnicos y la corrección de los impuestos que eran distorsivos para la actividad, pero luego hace una serie de concesiones que resultan sumamente generosas y que exceden lo que sería estrictamente necesario para atraer inversiones", en referencia a la disminución en 10 puntos del impuesto a las ganancias y la eximición de la obligación de liquidar el 100% de las divisas en Argentina.

"Nosotros creemos que eso es problemático porque Argentina ha tenido dificultades para atraer inversiones, esencialmente por una cuestión de mala praxis de política económica, caracterizada por una gran inestabilidad y una serie de controles de cambios", continuó. "El RIGI tal como está planteado, corre el riesgo de sustituir una mala praxis macroeconómica, por una mala praxis regulatoria y microeconómica", aseveró.

"Argentina es un desastre macroeconómico"

"Argentina es un desastre macroeconómico", valoró Pérego, quien entiende que el RIGI pone en "la mesa" de los legisladores la propuesta de tener o no grandes inversiones en el país.

"Nadie lleva adelante proyectos en países de mediano desarrollo con riesgo país en 2.000 puntos", remarcó el director de ABECEB. "La pregunta es si estamos buscando que el RIGI sea mejor, o generar mayor intervención y recaudación en los proyectos porque sí nada más", adicionó.

Por otro lado, Pérego sostuvo que "si no tenés una macro estable, todo el resto se desvanece", y que esta es la diferencia de Argentina contra países como Chile o Perú. "Argentina no es anti minera per se", puntualizó.

"Argentina está experimentando un mini boom minero en el sector del litio"

Freytes, sostiene que "Argentina está experimentando un mini boom minero en el sector del litio" durante los últimos años, y que algunas condiciones son favorables para el desarrollo de esta industria, sin embargo, esto no se replica en el cobre.

Por su parte, Pérego compartió la visión de Freytes sobre el mini boom de litio, y comentó que este se debe a la llegada de inversiones de una mayor envergadura.

"Argentina tiene que mostrarle al mundo que está en una dirección de hacer un cambio de paradigma con respecto a la atracción de inversiones grandes", amplió.