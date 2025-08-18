Ana Goti: "El viajero busca experiencias únicas y le da un valor predominante a lo experiencial"

La gerente general del Gran Meliá Iguazú destacó la importancia de customizar los servicios durante el primer panel de Ámbito Debate sobre "Turismo de Alta Gama".

La gerente general del Gran Meliá Iguazú , Ana Goti , observó la importancia de generar experiencias distintivas para los clientes, al participar del primer panel de Ámbito Debate sobre " Turismo de Alta Gama ", que contó con la moderación del periodista de Ámbito, Julián Guarino .

Goti valoró la experiencia de Gran Meliá, que cuenta con más de 400 hoteles en más de 40 países. “Están divididos en nueve marcas: cuatro de ellas enfocadas en el segmento de alta gama. En el caso de Argentina, podemos encontrar Gran Meliá Iguazú, en el corazón de Cataratas y frente a la Garganta del Diablo, nombrado tres años consecutivos como el mejor de Argentina ”, señaló.

A la par, destacó el foco en “la expansión de América Latina” y mencionó que “desde hace unos meses tenemos el The Meliá Collection en Buenos Aires, así como Paradisus by Meliá , que son resorts de lujo, con una experiencia gastronómica y un lugar que acompaña”.

Goti se refirió a las modificaciones en el turismo de lujo y planteó que “después de la pandemia se resignifica el concepto de lujo de forma muy importante”, para luego puntualizar: “El viajero busca experiencias únicas y pasamos de un lujo asociado con lo ornamental a uno muy sensorial. Tiene que ver con dar un valor predominante a todo lo experiencial” .

“El gran desafío es poder captar esas sensaciones o experiencias con mucha humildad y conectándonos. Para hacer estos viajes tan a medida hay que entender qué es realmente lo que necesita este nuevo huésped. El nuevo lujo se trata de captar todo el tiempo las sensaciones y ya no pasa solo por una experiencia contemplativa, sino que se lleven mucho más contenido ”, sostuvo la referente de Gran Meliá.

En tanto, Goti consideró que “el valor agregado fundamental tiene que ver con ofrecer al cliente algo que ellos por sus propios medios no podrían conseguir” y graficó: “En Gran Meliá tenemos desarrolladas las ‘exceptional experiencies’. Por ejemplo, uno se aloja en Gran Meliá Villa Agripina, que era la casa de veraneo de la madre de Nerón. Por alojarse ahí, uno puede ver el amanecer en la Capilla Sixtina, que es la única manera en el mundo que puede acceder a ello. O la personalización con la configuración de los asientos”.

“Venimos de un lujo de ‘hacemos esto hace 50 años’ a decir ‘este pasajero es más alto, necesito hacerle un asiento diferente’. En Gran Meliá Iguazú no somos especiales porque tenemos la Garganta del Diablo enfrente. Tenemos que hacer un trabajo más integral, desde los aromas y amenidades, que fueron creadas inspiradas en el perfume de la selva y ese es nuetro aroma. Las infusiones las creó la mixóloga más famosa, que es argentina, y hay experiencias diarias que van desde un artista para crear tu propio cuadro hasta cata de vinos”, resaltó.

Un servicio personalizado que se adapta al cliente

Goti resaltó a Gran Meliá. “A pesar de tener más de 400 hoteles es una compañía muy familiar. Ese ambiente cercano y humilde se vive en todos los puntos y es fabuloso. Hablando de Iguazú o Casa Lucía, que son nuestros mayores exponentes, tiene que ver con ofrecer experiencias mucho más integrales con gastronomía, servicio, atención y amenidades”.

“Uno se va con una experiencia que tiene que ver con más allá de contemplar, sino con la cultura y gastronomía del lugar”, precisó y destacó que “hay un servicio muy personalizado donde no hay dos huéspedes que hayan vivido la misma experiencia en nuestros hoteles”.

Las oportunidades para Argentina

Finalmente, Goti también puso el eje en una búsqueda de un norte en común en el sector turístico. “En Argentina tenemos una grandísima oportunidad. El desafío es generar una estrategia sólida, fuerte, contundente y compartida entre el sector privado y público, que sea sostenida en el tiempo”, expresó.

En esa línea, pidió “mejorar la conectividad, donde tenemos un gran recorrido por hacer, pero también infraestructura de alta gama y promoción y visibilidad”. “Necesitamos trabajar en eso porque Argentina tiene recursos naturales maravillosos y súper diversos”, reflexionó.