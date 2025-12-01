El presidente y CEO de Mercedes-Benz Compañía Financiera, Diego Marín, se refirió a la importancia del crédito en la industria automotriz al participar del segundo panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate, moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile.
Diego Marín: "Ojalá tengamos una economía un poco más estable, con inflación y tasas a la baja para potenciar las ventas"
El presidente y CEO de Mercedes-Benz Compañía Financiera puso el foco en la industria automotriz durante la Cita de CEOs de Ámbito Debate.
Marín precisó que la empresa forma parte de Daimler Truck y resaltó que “el mercado de camiones este año fue muy bueno, con un crecimiento de más del 50% comparado con el año pasado con lo cual fue excelente, mientras que el de buses tuvo un crecimiento similar y en la parte financiera también fue un buen año”.
“El mercado financia el 50% de lo que se vende y nosotros somos líderes en ese segmento”, sacó pecho, aunque aclaró que “todavía se financia poco si uno compara con otros países como Brasil, que llega al 70%”, para luego destacar el potencial y afirmar que “el crédito es un potenciador del crecimiento”.
Entorno volátil, tasas y crédito
En cuanto a la coyuntura argentina, Marín consideró que “es desafiante liderar una empresa en un entorno muy volátil” y recordó que “el año empezó muy bien en el mercado financiero y después hubo meses con tasas muy elevadas que a veces complica”.
Sin embargo, contrapuso: “Nuestro negocio es muy de largo plazo, es financiar camiones y buses. Conocemos muy bien a nuestros clientes, tenemos experiencia y es clave escucharlos y ver cómo los podemos asistir y adaptarse a la realidad”.
La oportunidad en buses y camiones
En tanto, el referente de Mercedes-Benz dijo que el año que viene “va a ser muy especial porque nos estamos mudando a la fábrica nueva de Zárate, vamos a tener casa nueva y a mí me toca tratar de potenciar las ventas tanto de camiones como de buses y ojalá sea un año mejor que este”.
“En un mercado financiero un poco más estable, con mejores tasas, eso va a ayudar a seguir creciendo. Hay muchos sectores de la economía que tienen muchísimo por crecer y esas industrias demandan camiones, también hay bastante necesidad de renovar buses. La idea es apoyar a los clientes en ese crecimiento y esa renovación”, apuntó.
Sobre este punto, destacó: “Ofrecemos todas las alternativas, desde créditos prendarios de corto plazo hasta de largo plazo. Somos muy fuertes en leasing, que tiene mucho por crecer. También financiamos capital de trabajo y compra de repuestos. Es una estrategia 360”.
Finalmente, Marín puso el foco en el inicio de la actividad en la nueva planta de Zárate y lanzó el deseo de Mercedes-Benz para 2026. “El desafío es estar ahí ofreciendo las mejores condiciones al cliente. Ojalá tengamos una economía un poco más estable con inflación y tasas a la baja, que va a potenciar las ventas”, cerró.
