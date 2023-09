Enrique Laffue: "La innovación está en el ADN de la empresa, está presente en todos sus productos"

“LG tiene en su ADN la innovación. Todos los productos tienen innovación. Desde la tecnología Oled, que no está solo en los televisores sino en todas las pantallas, hasta la línea blanca...”, explicó Laffue, quien detalló: “La innovación 4.0 tiene varios capítulos. La conectividad, sustentabilidad, eficiencia y nuevos negocios. En cuanto a conectividad, LG vende alrededor de 100 millones de productos por año, y su mayoría está conectado o son Smart. Eso nos da un activo muy fuerte, porque se puede contactar con posventa, saber cómo funcionan los productos. Además, tenemos la plataforma de contenidos, que es muy atractiva, y estamos generando un nuevo negocio que es el de los servicios”.

Más allá de los compromisos asumidos por las empresas, hoy los consumidores exigen estándares más elevados, relacionados no sólo con las prestaciones de los productos sino también vinculados con la sustentabilidad.

“El consumidor hoy está súper formado. Entra a ver los comentarios de usuarios, busca en internet. La innovación en la comercialización es un movimiento que cambió radicalmente. Ya no solo te fijas el precio, también la calidad en la atención. Tratamos que el consumidor que una vez que nos eligió, vuelva a elegirnos. Por eso la atención posventa es muy importante. Tenemos un buen producto, de buena calidad, de buena durabilidad y somos una marca responsable. Hoy el consumidor si una empresa no cumple con estándares de responsabilidad social o sustentabilidad, muchas veces no la elige”, explicó Laffue.

Sobre las perspectivas a futuro, señaló: “Creo que el país tiene mucho potencial. Hay que cambiar la visión. Porque tendemos a pensar que la inversión es solo en industria, pero Argentina puede ser un centro de servicios. Hoy no necesitás ni que físicamente alguien esté en otro país para prestar servicios. No es necesario focalizarse sólo en la industria. Podés desarrollar contenido. Hay muchos vehículos de inversión que no se limitan a la industria. Para fabricar productos de nuestra industria para exportarlos, teniendo un mercado doméstico tan pequeño, hay más dificultades”.