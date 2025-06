Esteban Sacchi: "La diversidad real comienza cuando las personas participan de la toma decisiones"

El ejecutivo sostuvo que "la robótica convive con las personas en los puestos de trabajo" y que "somos la primera automotriz que contrató personas transgénero para nuestra línea de producción. Incorporamos además 150 mujeres para la línea de producción",

A la par, contó que en Ford "implementamos el programa de entrenamiento para el trabajo junto al Ministerio de Trabajo". "En esa transformación, la incorporación de la tecnología y el contexto de negocios, cambiante; hoy necesidad agilidad. Lo que te permite competitividad es la velocidad con la que innovás y creás", detalló.

Y completó: "Cuando hablamos de inclusión, es importante hablar de participación concreta, que esas personas formen parte de la toma de decisiones diarias", indicó.

Posteriormente, Sacchi aseguró que en Ford "somos familia y no solo respetamos las diferencias sino que las celebramos". "Es tan importante la red interna como la externa. Necesitás entrar en contacto con ONGs que saben de las problemáticas y con otras empresas", marcó.

Al respecto, mencionó que, por ejemplo, en temas de personas con discapacidad, "conformamos la red de empresas inclusivas, que de la mano de organismos oficiales y empresas tratamos de construir actividades, incluyendo la capacitación a pymes interesadas en la materia".

El Head de RRHH de Ford Argentina mencionó que la red es abierta y que cualquier empresa se puede unir. Acto seguido, destacó "la importancia de ser sistémico" y de que todos los equipos estén alineados. "La construcción es conjunta: necesitás de otros, de los que saben y de otras empresas también", reflexionó.

Siguiendo con su alocución, apuntó que "la diversidad real comienza cuando las personas participan de la toma decisiones, cuando son escuchadas. Si no, se transforma nada más que un check list".

"Los jóvenes buscan empresas que ya tengan esos valores. A veces, en la difusión de la marca empleadora, está el punto concreto de reflejar esa inclusión. Si vos no tenés esa inclusión, ese talento no va a durar mucho. Si vos no tenés esa valor organizacional desarrollado, no vas a poder reclutar ese talento", agregó Sacchi.

Finalmente, el ejecutivo llamó a construir organizaciones inclusivas: "Sentirse parte de un proyecto es lo que te representa y te mantiene estimulado. La industria automotriz está en un contexto de muchos cambios, por eso necesitás equipos ágiles. Ya no hay lugar para organizaciones verticales, donde un jefe toma todas las decisiones. Necesitás equipos que tomen decisiones".