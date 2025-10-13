Fernando Arango: "Nos abastecemos con un 50% de fuentes renovables, lo que nos permite crecer muchísimo más"

El gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados, Fernando Arango, se refirió a la eficiencia energética durante el segundo panel de Ámbito Debate sobre Desarrollo Sostenible.

El gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados, Fernando Arango , se refirió al rol de la sustentabilidad y las energías renovables en el negocio, al expresarse durante el segundo panel de Ámbito Debate sobre Desarrollo Sostenible .

Durante el ciclo, moderado por el editor de Ámbito y creador de contenidos para Energy Report , Sebastián Penelli , Arango definió a Arcos Dorados como “la master franquicia que opera la marca McDonald's en toda la región, con casi 3.000 locales y más de 90.000 empleados, que vende hamburguesas y tiene más de 228 locales en Argentina” .

Precisó que “a nivel regional, la estrategia de sustentabilidad es muy importante, porque tenemos casi 3.000 locales en toda la región, abiertos las 24 horas, que generan muchísimo consumo, residuo y mucha producción . Y a la vez consumen energía y agua, por lo que es realmente importante el trabajo en sustentabilidad”.

“Tenemos un programa que se llama receta del futuro que es el programa madre de toda la compañía, con seis ejes de trabajo en forma constante: energía, residuos, packaging, a nivel social, género e inclusión. Son columnas vertebrales para llevar adelante la estrategia cada día por cada uno de los empleados. No es un área ESG, sino que en Arcos Dorados somos todos ESG ”, definió sobre la transversalidad en todos los niveles de la organización, para luego detallar que “cada uno desde su lugar debe cumplir con diferentes puntos, como energía, packaging y el empleo joven”.

Energías renovables y eficiencia eléctrica

Al poner el foco en las energías renovables, Arango destacó: “Somos la primera empresa del segmento que en 2021 arrancó con energía eólica, con un acuerdo de Pampa Energía, que tomamos el 10% de eólica. En 2024, con PCR, contratamos un 30% adicional y este año cerramos un acuerdo por un 10% más con Capex de energía solar. El 50% es de fuentes renovables, lo que nos permite crecer muchísimo más”.

A su vez, apuntó que “también trabajamos un montón la eficiencia eléctrica” y agregó: “Tenemos conectores para autos eléctricos, sistemas de aire acondicionado eficiente y luces leds”.

En la misma línea, Arango consideró que “en cuanto a tecnología, somos la marca líder y tenemos que trabajarlo brindando servicios a nuestros clientes de manera más ágil, como ser comprar desde la app o no hacer filas o avanzar en cuestiones de seguridad alimentaria, con el fin de brindar una experiencia mejor y que nuestros clientes nos vuelvan a elegir”.

Diversidad e inclusión

Por otra parte, el referente de Arcos Dorados destacó el compromiso con la diversidad y la inclusión. “Tenemos el programa con Fundación Discar, en un trabajo conjunto de más de 30 años y una alianza muy importante. Trabajamos con chicos discapacitados en nuestros restaurantes y estamos muy cerca de la pata social”, resaltó.

Además, destacó las alianzas con Casa Ronald y Fundación Sí, así como la actual con Fundación Cimientos para realizar la acción “Gran Día”. “Es la acción solidaria por excelencia, donde todo lo recaudado por Big Mac de un día puntual del año es donado a estas instituciones”, expresó.

Sobre el rol inclusivo de Arcos Dorados, destacó que “Discar hace las capacitaciones y los chicos llegan para trabajar y se jubilan después de muchos años con nosotros”, mientras destacó que “trabajan a la par de todo el mundo y son gente realmente muy querida, hasta entrenadores de chicos nuevos”, en lo que calificó como “un orgullo para nosotros en toda la región”.