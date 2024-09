Flavia Royon: "Con la minería no nos vamos a salvar, pero es parte de la solución de los problemas macroeconómicos"

Durante la charla, titulada “Análisis, desafíos y oportunidades de la industria minera” y moderada por la Editor In Chief del Buenos Aires Herald, Estefanía Pozzo, Royon consideró que “el primer desafío es la comunicación, porque no podemos permitir que este sector, con la potencialidad y la calidad del recurso que tiene la Argentina, no sea un sector mucho más relevante en la producción y en la exportación argentina”.