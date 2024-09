Gerardo Molinaro: "Inversión, eficiencia y productividad son los tres conceptos que nos van a llevar a desarrollar el recurso"

Durante el panel, titulado “Servicios, los socios indispensables para el crecimiento” y moderado por el editor de Ámbito y de Energy Report, Sebastián Penelli, Molinaro, definió a DLS como “una compañía de servicios de tecnología e ingeniería para la industria petrolera que emplea a casi 2.000 personas y es líder en servicios de perforación en Argentina, tanto en Vaca Muerta como en la Cuenca del Golfo San Jorge, es decir, en el no convencional y en el convencional”.

Y explicó: “Hoy en Vaca Muerta, entre lo que es la perforación vertical y la perforación horizontal se está llegando a perforar 8.000 metros. Eso era impensado hace 10 años y hoy ir horizontalmente te da muchísimo más nivel de eficiencia, con un movimiento muy corto entre pozos”.

A su turno, Molinaro destacó a la seguridad como un capital fundamental. “Para nosotros es un valor esencial, lo transmitimos permanentemente. Es imposible ganar eficiencia y productividad si no sos seguro en cada acción”, apuntó.

“Argentina ha hecho un desarrollo constante desde el momento en que se arrancó Vaca Muerta y hoy es muy competitivo a nivel internacional”, elogió, mientras valoró que ya no hay trabas a las importaciones: “Hoy la situación está absolutamente normalizada, no tenés ningún tipo de inconveniente de acceso al MULC. Eso nos ha liberado de una gestión que no agregaba valor y hoy te podés enfocar realmente en analizar y buscar inversiones u oportunidades”.

Gerardo Molinaro.mp4

La capacidad potencial es superior a la realidad

Pensando a futuro, Molinaro remarcó que “el potencial de Argentina en la industria de energía es muy superior a la realidad” y agregó: “Hoy tenemos una capacidad potencial que supera a lo que es nuestra realidad del día a día. Creo que esa oportunidad potencial se tiene que materializar con inversiones”.

“Argentina tiene la capacidad del recurso desde un inicio y es lo que nos ha traído hasta acá. Pensemos que Vaca Muerta arrancó hace 12 años y más allá de los distintos gobiernos siempre fue una prioridad”, expresó.

Al referirse al RIGI, sostuvo que “el hecho de que hoy se esté abriendo la posibilidad de nuevas inversiones es clave” y mencionó “tres conceptos que nos van a llevar a desarrollar el recurso: inversión, eficiencia y productividad”.

“Para materializar en la realidad del recurso necesitas inversión, pero lo que te va a hacer competitivo frente al mundo es ser eficiente y ser productivo, con lo cual la oportunidad es gigantesca”, destacó el referente de DLS.

Una mirada a futuro

A largo plazo, Molinaro sentenció: “Yendo a 2030, un horizonte más cercano, lo que vemos es una posibilidad de desarrollo y crecimiento exponencial para toda la industria”.

“DLS Archer va a ser protagonista porque es una compañía que ha materializado inversiones en años difíciles y a partir de ahora con una claridad de facilidad de inversiones a futuro es algo mucho más alcanzable. Vamos a acompañar el crecimiento y liderar desde las empresas de servicios”, resaltó.