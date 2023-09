Gonzalo Chiarullo: "Cada vez más personas eligen las inversiones con propósito"

Al respecto, se refirió Gonzalo Chiarullo, consultor en nuevos negocios y CEO de Número Bursátil. “El mercado de capitales argentino es incipiente. No tiene un nivel de penetración muy grande en la economía real. Y en las últimas décadas el consumo se impuso por sobre el ahorro o la inversión. No obstante, el mercado de capitales, además de estar sobrerregulado, está mostrando una tendencia hacia la innovación, no solo en la aplicación de instrumentos de inversión para empresas. Se está viendo que cada vez más inversores están enfocados en inversiones con propósito. Se evidencia con ‘bonos sociales’ o los bonos verdes, que procuran una compensación de la contaminación o la huella de carbono”, explicó.