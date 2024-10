Javier Timerman: "Argentina viene de un pozo de credibilidad y eso tarda mucho tiempo en revertirse"

“Se podía pensar que la Argentina iba rumbo a un modelo diferente. Sin embargo, ocurren inesperadamente para el mercado los eventos de las PASO y el mercado cae 70%. Eso va a estar siempre en la memoria de los inversores y pone un freno al potencial upside”, alertó.

El mercado de capitales, al alza

En tanto, Timerman destacó mejora del mercado de capitales y consideró que “es un fenómeno interesante porque no se ha vivido en otros momentos”, al señalar: “Era impensado pensar que los bonos provinciales iban a rendir menos que el bono soberano. Uno siempre pensó que si la Argentina defaultea a nivel nacional, provincias y empresas también. Eso no se dio en el último default argentino y aumentó mucho la credibilidad de esos sectores, porque se mostró que son empresas capacitadas para competir y atraer inversiones, que durante estos años hicieron ese ajuste que hoy se exige la nación”.

“Eso es positivo, pero no es algo que se pueda mantener en el tiempo. Es muy difícil cuando uno busca atraer inversiones tener un riesgo país y que los bonos argentinos rindan 20%. Van a decir ‘cómo invierto en un país donde su deuda rinde 20%’. Eso se está desmitificando”, resaltó.

A la par, el referente de Grupo Financiero Adcap consideró que “el mercado de capitales argentinos se está desarrollando de manera bastante sorprendente”, al indicar que “hay países que tienen mucho mejor crédito y no tienen un mercado tan desarrollado”.

“Hoy hace varios años se viene desarrollando un mercado entre privados, de préstamos, pagarés y cheques que está creciendo muchísimo y a mí me sorprende. Creo que de ahí va a venir mucho del crecimiento y de este incremento en el crédito que se habla viene por este desarrollo en el mercado de capitales local. El crédito va a venir de los locales más que desde afuera”, anticipó.

Los pronósticos a futuro

Sobre los pronósticos de los economistas, Timerman consideró que “hoy se dividen en tercios: los que creen que Argentina necesita devaluar, los que hablan de liberar el cepo y los que dicen que no hay que hacer nada y mantener todo como está”. “No es que son malos o buenos, sino que no pueden entender cómo va a reaccionar la gente y piensan de manera diferente, que me parece bien porque realmente no se sabe”, analizó.

“El Gobierno está apostando a mantener las políticas y eso demuestra lo difícil que es invertir en Argentina. Tenés dos temas muy difíciles de pricear. Argentina viene de un pozo de credibilidad y eso tarda mucho tiempo en revertirse. Es difícil saber si el mercado les va a dar tiempo a las políticas acertadas o no del Gobierno”, abundó.

Asimismo, sostuvo que “muchos creen que va a depender de la acumulación de reservas o si el tipo de cambio está atrasado o no”, pero se diferenció de esa mirada. “Creo que el beneficio de la duda por parte del mercado va a depender de la política, no de las reservas. Si mañana vemos que Cristina Fernández de Kirchner tiene un 60% de aprobación, el esquema de estabilidad se cae. El riesgo hoy viene por el lado de la política y no necesariamente de variables económicas, sobre lo cual es difícil predecir reacción y temporalidad”, puntualizó.

Javier Timerman.mp4

La dependencia del dólar

Por otra parte,Timerman consideró que cortar la dependencia del dólar “es algo que debería pasar si queremos ser un país más normal donde se piensen inversiones desde el punto de vista de la inversión propia y no del riesgo país o riesgo externo”.

“Hay países que tienen mucha volatilidad en el tipo de cambio, como Colombia por ejemplo. Sin embargo, no es un problema el tipo de cambio. El colombiano piensa en pesos colombianos y el inversor también. Argentina debería tender a normalizar esta obsesión respecto al dólar”, comparó.

Y aventuró: “Si empiezan a llegar inversiones y Argentina empieza a ser parte de los mercados globales de una manera más normal y eficiente, creo que los argentinos van a empezar un poco a pensar que el dólar no es el único refugio, que de hecho muchas veces no lo fue respecto a papeles en pesos”.

La salida del cepo cambiario

Finalmente, el director de Grupo Financiero Adcap se refirió al cepo cambiario y advirtió: “En algún momento se va abrir y ahí se verá. Es muy difícil evaluar una economía encepada, medir una inversión, la cantidad de reservas que necesitás, la tasa de interés que necesitás, la actividad económica real. El país se tiene que normalizar”.

No obstante, consideró que “es difícil predecir cuando el Gobierno va a salir del cepo cambiario analizando variables macroeconómicas únicamente” y sostuvo que el Gobierno “cree que es una decisión sumamente importante y tiene una sola bala, que no pueden equivocarse con esa decisión porque vendría de la parte de inestabilidad del mercado”.

En esa línea, admitió que la salida del cepo “es una especie de obsesión” y analizó: “Conociendo la mentalidad de las personas que están en el Ministerio de Economía, van a querer blindarse de la mejor manera posible. Va a depender de cómo evolucione el mercado y qué tipo de acuerdo se logre con el FMI, que es crucial para la apertura del cepo”.

“Cuando haya plata fresca, acuerdo con el FMI, algo de plata de organismos multilaterales, un acuerdo con bancos y contracción del riesgo país, manteniendo este status quo de apriete fiscal y monetario, eso le va a dar más herramientas al Gobierno para tener más munición cuando abra el cepo”, indicó.

Y graficó: “Es muy difícil predecir la reacción del mercado. Hoy una empresa que tiene 200 o 300 millones de dólares en pesos, que iban a ser para pagar dividendos o créditos intercompany, cuando se abra el cepo va a haber un llamado para preguntar qué hacer. El accionista de afuera puede decir ‘traémelos ya’ o ‘me gustó la reacción, invertilos’. Nadie sabe la respuesta”.