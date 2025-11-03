José M. Aramburu: "Con la creación de Paraná ART, queremos penetrar el mercado de empresas y gestionar todos los riesgos"

El director comercial del Grupo Asegurador Paraná expuso durante el segundo panel de Ámbito Debate sobre riesgos y seguros.

El director comercial del Grupo Asegurador Paraná , José M. Aramburu , puso el foco en cómo generar propuestas de valor para las empresas durante el segundo panel de Ámbito Debate , coorganizado con FANDOM de Seguros y moderado por la periodista Eliana Carelli .

Aramburu resaltó que “Paraná Seguros tenía mucha trayectoria y con la creación de Paraná ART este año el accionista quiso dar toda la gama de productos del sector poder dar respuesta a empresas y productores, abarcando todas las posibilidades de negocio ”, a lo que sumó “la fuerte presencia en el interior del país con diez sucursales”.

Aramburu destacó que “el grupo asegurador quiere llegar a todas las empresas, sobre todo con la creación de ART”, al considerar que son “ un vehículo muy especial de conciencia aseguradora ” y que “está muy poco explotado”. “Queremos decirles qué cosas se pueden lograr en sus compañías y llegar a sus empleados con propuestas de valor y beneficios”, señaló.

En tanto, Aramburu resaltó que “el empresario, por más que tenga un gerente de riesgos, no tiene conocimiento certero de los productos que necesita ni de las coberturas”, al considerar que “ puede estar sobreasegurado o infrasegurado ”. Sobre esta última problemática, precisó que “está en el 45%” y tiene que ver con “no tener la suma asegurada adecuada para responder a la pérdida en el caso de un siniestro”.

“Hoy no tenemos un contexto elevado de inflación, pero sí es el seguimiento de esa suma asegurada o cobertura adecuada en el tiempo, que puede variar por inflación o por mejoras y ampliaciones que pueda tener la propia industria”, detalló.

Aramburu puso el foco en el desconocimiento y comparó: “Cuando quiero vender una casa, consulto con una inmobiliaria para no malvender o tener un precio muy alto. Y lo mismo pasa con el seguro”.

Y recordó que “Argentina ha pasado por catástrofes como las inundaciones en Bahía Blanca y en esos casos el reasegurador es mucho más exigente o limita mucho más. Para asegurar un riesgo importante vemos en el mercado que se necesitan ocho o diez aseguradoras para poder hacerlo”.

Por todo esto, consideró que “es un punto clave la prevención y anticiparse con medidas de seguridad, aunque implica una gran inversión de las empresas”, mientras comparó que “si miramos la siniestralidad, desde que se creó el sistema, los fallecimientos bajaron un 81% y los accidentes laborales un 51%”.

Jose Aramburu VIDEO

La creación de Paraná ART y la apuesta a la innovación

Con respecto a los proyectos de cada firma, Aramburu puntualizó que “la creación de Paraná ART es una manera de penetrar el mercado de empresas” y aclaró: “Paraná Seguros estuvo siempre del lado del individuo, que se mantiene y va a seguir creciendo, pero sin abordar tan fuertemente el mercado de empresas, que es muy rico y en potencialidad tiene todos los riesgos”.

“Entonces creamos una compañía con una estructura adecuada, con una presencialidad en el país, procesos 100% digitales y costos sustentables. Y desde enero hasta ahora hemos captado 900 empresas, donde el objetivo es trabajar dentro para gestionar los demás riesgos en una estructura 360º”, valoró.

Con la mira puesta en la innovación, Aramburu expresó: “Paraná armó un equipo destinado específicamente a inteligencia artificial. Comenzamos con una operación de legales por la automatización y ahora avanzamos en atención al cliente”.

“De hecho, los módulos de ART y capacitación están efectuados con IA y buscamos generar procesos automáticos más fáciles para que el productor se dedique a lo que tiene que dedicarse”, concluyó.