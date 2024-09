Juan José Carbajales: "La energía le va a dar soluciones a la economía y en los años anteriores no fue así"

Juan Jose Carbajales.mp4

El impacto del RIGI para las inversiones en el sector

Al ser consultado por las modificaciones que plantea el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), Carbajales lo calificó como “un gran paraguas para muchos sectores de la economía” y destacó que “la energía es uno de los sectores que el gobierno mira con más atención para que pueda traccionar esas inversiones”.

“Es un facilitador de inversiones, que muchas estaban en cartera y otras naciendo a la luz de este RIGI. Tenés dos años para adherir, se hace por proyecto y es un corto plazo, con el 40% de la inversión en primeros dos años. Entonces, prontamente vamos a ver si esto funciona o no y después irá madurando de a poco”, razonó.

Por otra parte, Carbajales agregó que “en materia ambiental y de desarrollo productivo son las dos patas que quedaron medio flojas en el RIGI, lo que no quiere decir que no se pueda complementar con otros instrumentos más adelante” y recordó que “algo que está faltando y no es menor es que la provincia de Neuquén todavía no adhirió”.

A su vez, indicó que “hay decisiones que son rupturistas, porque tenemos una larga tradición de primero abastecer la demanda local y hoy, gracias a que va a haber excedentes, el supuesto es que no hay que preocuparse por el mercado interno”. “Pero estamos cambiando una regla que estábamos acostumbrados por décadas”, advirtió sobre la eventual adaptación al referirse al cambio de la que “era la pieza clave de todo el andamiaje”.

Vaca Muerta, costos y soluciones

En esa línea, Carbajales apuntó que “gracias a Vaca Muerta, que no tiene más de diez años, hoy explicamos la mitad de la energía” y apuntó: “Si no lo tuviéramos, estaríamos en problemas porque el declino es estructural”. No obstante, admitió que “puede ser oportunidad para el ingreso de nuevos jugadores” en las cuencas maduras.

Sobre los costos, el director del Instituto del Gas y Petróleo consideró que “hay un desafío a nivel tecnológico de cómo hacemos para desarrollar nuestro propios equipos” y agregó que “el RIGI no va a traccionar por ese lado y va a haber que buscar otras soluciones”.

En esa sintonía, Carbajales definió: “En los próximos años, la energía le va a dar soluciones a la economía y en los años anteriores no había sido así. En ese gran paraguas, creo que los desafíos son cómo podemos destrabar el potencial y cómo podemos seguir incrementando la marca verde de esa producción”