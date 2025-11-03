María Laura Domínguez: "El empleador debe involucrarse, porque menos juicios generan más crecimiento y eficiencia"

La gerente técnica de H&B de WTW, apuntó a un rol activo de las empresas para evitar juicios laborales durante el cuarto panel de Ámbito Debate.

La gerente técnica de H&B de WTW, María Laura Domínguez , insistió en el involucramiento del empleador para evitar juicios laborales durante el cuarto panel de Ámbito Debate , coorganizado con FANDOM de Seguros , titulado “Riesgos y Seguros, lo que toda empresa necesita saber” y moderado por la periodista Eliana Carelli .

Domínguez llamó a “ la concientización y el involucramiento ”, al recordar que “este sistema nace como una cobertura obligatoria y se paga desde el sistema de seguridad social, pero tiene un concepto de tasa de uso, cuánto más usás más costo vas a tener”.

Frente al panorama judicial, consideró que “un primer punto fundamental es el costo, es decir que, si voy a pagar, tengo que saber cuánto y por qué”, detallando que “ más del 50% de impacto en la prima es el costo judicial ”. A eso sumó “ el involucramiento de los directores financieros de las áreas , que antes era potestad de recursos humanos y ahora se empieza a vincular porque el impacto económico cuando la judicialidad pega fuerte ocurre en los costos”.

Al mencionar signos de un juicio en puerta, la referente de WTW afirmó que “ los casos rechazados y de autodenuncias o cartas documento son en general una primera alarma de que va a ingresar un juicio ” y valoró que “ en esa instancia tenés muchas posibilidades de desarmar ese conflicto ”.

“ El trabajador no tiene conciencia o conocimiento de que esto afecta directamente a la empresa, entonces es fundamental la comunicación . Si conversás, vas haciendo un cambio cultural contra esta industria de unos pocos y lo enfoca en que al empleador nada le pasa, que no es verdad”, expresó Domínguez.

Asimismo, recordó que “esto lo pagamos todos” y comparó: “No es lógico que un sistema funcione con el 170 cada 1.000 de judicialidad, cuando en Chile y España, que tienen un sistema similar, es de 5 cada 1.000”.

El involucramiento empresarial como factor clave

Al ahondar en posibles factores de mejora, Domínguez destacó que es importante para el empleador “involucrarse a nivel conocimiento del empleado” y recordó que “siempre está la posibilidad de conversar si el trabajador tiene una disconformidad”.

En ese sentido, recordó que “hay juicios que se revierten” y blanqueó que “es más exitoso cuando hiciste el proceso previo y ves que el empleado ve que estás en seguimiento y no es tan fácil que el abogado le diga ‘no pasa nada’”. Y destacó la importancia de ir por ese camino al señalar que “menos juicios generan más crecimiento y eficiencia en costos”.

“El empleador tiene que saber el impacto que produce la judicialidad. Trabajamos en la concientización y el cambio de cultura” apuntó y afirmó: “Debe preocuparse también por la salud. Es muy arbitrario tener una pericia médica constatando una incapacidad en el juicio y ver al trabajador desempeñando sus tareas. Quizás estás haciendo trabajar a alguien que no puede”.