Pablo Aperio: "Apostamos por la recuperación del turismo receptivo, que bajó este año"

El CEO de Travel Services, Pablo Aperio , anticipó un buen panorama para el sector turístico durante 2026, al formar parte del último panel de la Cita de CEOs , el evento de cierre de año de Ámbito Debate , que contó con la moderación de la periodista especializada en negocios de Ámbito, Andrea Glikman .

Aperio se refirió además a la tecnología y consideró que “es clave, porque el nivel de procesamiento que tenemos a diario es constante y de alto volumen”, aunque aclaró que “ nuestra fortaleza es el talento humano, que es el diferencial para dar asesoramiento en los mejores viajes para los clientes ”.

“ Es importantísima la tecnología y las inversiones que hacemos son millonarias, pero sin embargo es necesaria la gestión del talento : que la gente esté bien capacitada, estar en el momento indicado y dar ese plus que la tecnología no termina dando”, insistió.

Sobre esta convivencia, el referente de Travel Services expresó: “ Usamos mucho la tecnología para la transaccionabilidad y para ser mucho más eficientes en un negocio donde los márgenes cada vez están más finos . Y el valor agregado lo da el humano en función de la necesidad, como optimizar un presupuesto, dar las mejores recomendaciones, analizar distintas alternativas y siempre ofrecer el mejor viaje, sea de placer, de negocios, de salud, educativo o de egresados”.

Sobre el mercado de viajes, explicó que “ el volumen cada vez es más grande y en Argentina hay un incremental año a año en la cantidad de pasajeros transportados y, comparado con otros países, todavía tenemos mucho por crecer ”, destacando que “hay muchas líneas aéreas que están invirtiendo en el país y se están acercando”.

Formación y salida laboral

Por otra parte, Aperio señaló que “hoy cuesta un poco la articulación entre la universidad y el primer empleo” y destacó el rol de Travel Services: “Trabajamos fuerte para incorporar a estas personas y generar planes de carrera dentro de la compañía. Empiezan en posiciones más junior y crecen según su proactividad, actitud y las herramientas que les damos”.

“Tenemos varios casos de éxito que ha evolucionado y por el tamaño que tenemos, pueden crecer para arriba o en diagonal, en la misma área o en otras, gracias a nuestra diversidad de negocios”, resaltó.

Travel Services y un programa de franquicias

En tanto, Aperio destacó el lanzamiento del programa de franquicias de Travel Services en 2019. “Se vio interrumpido por la pandemia y luego hemos acelerado el programa y actualmente contamos con 45 franquicias activas y estamos abriendo otras 10 más”, resaltó y confió que “hay una proyección de llegar a nuestras primeras 100, que es nuestro gran objetivo, para después seguir creciendo”.

Sobre aquellos que apuestan a esta modalidad, precisó: “El perfil es gente que invierte. Generalmente son las mismas personas que trabajan en la franquicia. Son inversores propios, privados, pero que tienen su propio empleo. No es una persona que invierte para otros, sino para sí. Que les gusta el turismo, mirándolo desde otro lado; no desde viajar, sino desde el lado de ofrecerlo, asesorar y compartir una experiencia para otros pasajeros”.

“Nosotros le damos en Travel Services todo lo que es la tecnología, los sistemas, nuestras condiciones con las líneas aéreas, los operadores. Tenemos paquetes propios para que ellos los puedan ofrecer. El perfil es netamente viajes de placer, viajes de vacaciones de individuos y familias”, detalló.

La perspectiva del turismo para 2026

Finalmente, Aperio se refirió al año que viene y manifestó que “será un año más tranquilo con respecto a la conflictividad política y eso va a ser favorable a los mercados y a la variación del tipo de cambio y a las turbulencias, que en nuestro negocio impactan de manera directa” y agregó: “Apostamos por la recuperación del turismo receptivo, que bajó este año”.

De cara al futuro, sostuvo que “hay mucho por hacer, al país le faltan muchas reformas como la tributaria y la laboral” y sentenció: “Como las empresas se actualizan a los tiempos modernos, el Estado y nuestros políticos también deben hacerlo para crecer juntos”.