Pablo Aperio: "El lujo es aportar detalles que el pasajero por sus propios medios no puede encontrar"

El CEO de Travel Services , Pablo Aperio , destacó las nuevas tendencias de la industria y valoró la importancia de maximizar el nivel de detalle para brindar una mejor experiencia al viajero, durante el primer panel de Ámbito Debate sobre " Turismo de Alta Gama ".

Durante el ciclo, que contó con la moderación del periodista de Ámbito, Julián Guarino , Aperio destacó por su expertise a la firma, que opera en Argentina , Uruguay y Chile . “Nuestros asesores suman el contenido de hoteles, líneas aéreas y otros productos. Lo que hacemos en la agencia es darles las mejores experiencias a nuestros pasajeros, asesorarlos de la mejor manera para que optimicen sus presupuestos, entendiendo necesidades y expectativas . Siempre nuestro objetivo es superarlas”, resaltó.

En esa línea, recordó que “estamos hace 25 años en el mercado y cuando empezamos había un sector que se llamaba ‘viajes especiales’, formado por cuatro personas que hacía únicamente lujo con directivos o dueños de grandes empresas”.

“Hoy nos encontramos con un equipo mucho más grande que atiende a muchos más pasajeros de estas características y se ha ampliado la pirámide. No son solamente dueños y CEOs de multinacionales, sino que hay más gente buscando viajes de lujo y experiencias únicas ”, comparó.

Para Aperio, “el lujo va por ese lado: en qué detalles podemos aportar que el pasajero por sus propios medios no puede encontrar” , destacando que el objetivo es “que vuelva contento, que vuelva a viajar y que nos recomiende”.

“Participamos de una red internacional de viajes de lujo que se llama Virtuoso. De enero a junio hubo un incremento del 12% a nivel mundial”, detalló el referente de Travel Services y sostuvo que “el dato que más me interesa es que hay un 76% de búsquedas de pasajeros a asesores de viajes”.

“En este mundo tan comunicado, donde la disponibilidad de la información está en redes sociales, Google e Inteligencia Artificial, que haya un incremento en la necesidad de que una persona asesore, es muy importante porque es nuestro activo”, analizó.

Y afirmó: “Es una persona que tiene poco tiempo y no puede tener errores. Tenemos que estar desde el inicio hasta el final en el recorrido de viaje para que no haya fallas en su experiencia”.

Las nuevas tendencias

El CEO de Travel Services destacó que los asesores de la empresa “más allá de la experiencia en el mundo del turismo, conocen los productos, van a ferias y hacen un training para contar las tendencias nuevas”.

“Venimos de una pandemia que complicó al turismo a nivel mundial y el mundo cambió. En eso, hay que buscar cuáles son estas nuevas tendencias de los pasajeros y qué oportunidades ofrecen los proveedores. Por ejemplo, qué destinos están mejor que otros, porque no todos han reactivado después de la pandemia de la misma manera. Hay ganadores y perdedores”, resumió.

En tal sentido, Aperio señaló que “el viaje de negocios es bastante parecido y hoy se está dando que muchos ejecutivos aprovechan las distancias a incorporar viajes de placer, haciendo un mix de placer y negocio en el mismo viaje”.

“Antes el lujo era algo ostentoso y, sacando algunas celebrities que viven de mostrarse, hoy en día vemos que el pasajero de lujo tiene un perfil más bajo. Hace el viaje, pero trata de no tener esa exposición. Busca estar en un lugar que no va a estar de nuevo. Dormir en el desierto, en un domo mirando las estrellas, caminar por encima de un glaciar o ir a la final de un mundial. Son propuestas únicas, irrepetibles y no pueden fallar”, apuntó.

Al respecto, consideró que existe una buena valoración de la atención: “Medimos la satisfacción de nuestros clientes y hoy está en 87 puntos que es zona de excelencia. Eso resume lo que nos hace distintos. Es un resultado de un trabajo en equipo en la cocina que es muy importante. La parte administrativa hace que de cara al pasajero tengas la mejor propuesta”.

Gastronomía y sustentabilidad, dos variables importantes a futuro

Para el referente de Travel Services, “hoy se está mirando más la sustentabilidad y las energías renovables, hay mucha más conciencia y está más activo, el 56% de nuestros pasajeros prefiere utilizar servicios de nuestros prestadores sustentables” y aclaró: “No es un factor decisivo, pero está apareciendo y antes no lo hacía”.

Al mismo tiempo, resaltó que “hay mucha demanda en cuestiones gastronómicas, de salud; de relajación, con hoteles con spa y aeropuertos con salas vip”. “Esas son las principales características de lo que viene, por el lado del bienestar físico”, definió.