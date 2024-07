Pablo Sibilla: "Muchas veces de las crisis salen oportunidades espectaculares"

Así mismo, sostuvo que un CEO debe tener la "humildad" para escuchar y la "calma" para motivar teniendo como norte un objetivo a largo plazo, dejando a la gente que "traiga soluciones y propuestas". "Hay que generar los espacios para que la gente venga y proponga. Muchas veces de las crisis salen oportunidades espectaculares, que no las había pensado antes porque sin la crisis no apretaba tanto el zapato, y de repente surgen soluciones u oportunidades que quedan para momentos que inclusive ya no es más una crisis", resaltó.