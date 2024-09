Rodríguez Canedo: "La competitividad es el punto más crítico y estratégico para la industria automotriz"

Pese a las perspectivas positivas, Rodríguez Canedo consideró que el de la movilidad “es el tema más desafiante que tiene la industria por delante, porque estamos viendo una transformación no solo a nivel local, sino internacional de la industria automotriz” y puso además el eje en la necesidad de una mayor competitividad, durante el cuarto panel sobre Nueva Movilidad de Ámbito Debate, moderado por el editor de política de Ámbito, Ariel Basile.

El trabajo conjunto con el gobierno para incentivar las inversiones

Con la mirada a futuro, Rodríguez Canedo planteó: “Tenemos una industria con 13 terminales, muy competitiva, que se puede adaptar a estos cambios. Estamos trabajando internamente en un proyecto de ley para darles algunos incentivos a la inversión de estos nuevos modelos, sino también al consumidor y a desarrollar la infraestructura que es un punto muy importante para que sea exitoso”.

Sobre la iniciativa, admitió que el gobierno anterior impulsó un proyecto de Ley de Electromovilidad, pero aclaró: “Nosotros tenemos el propio y encontramos de parte del gobierno la posibilidad de avanzar en conjunto en uno nuevo”.

“Si bien estamos bastante diversificados por el tipo de producción automotor, vemos que no va a haber una sola tecnología, sino que vamos a tener que adaptar a cada uno de los segmentos. Si los países o algún centro urbano pone requisitos en términos de emisiones, tendremos que abastecer esa demanda de vehículos eléctricos”, anticipó.

De todos modos, Rodríguez Canedo aclaró que “en el segmento de comerciales, donde producimos principalmente pickups, no vemos que vayan a ser eléctricos en el corto o mediano plazo” y anticipó: “En el transporte de carga de larga distancia vemos que la tecnología seguramente sea a gas, ni eléctrica ni hibrida. Y hace dos o tres años empezó a explorarse el hidrógeno. Es un abanico muy grande y el proyecto no debería cerrarse a ninguna en particular. Tenemos que captar la inversión de cualquiera de estas motorizaciones”.

En tanto, opinó que el desarrollo de infraestructura “va a ser el gran condicionante para el éxito de esta transformación”, mientras resaltó que “estamos trabajando bien con el nuevo gobierno, al que le planteamos una agenda de corto, largo y mediano plazo”.

Fernando Rodriguez Canedo.mp4

Expectativa de inversiones y baja de impuestos

Por otro lado, destacó que Argentina “está bastante más atrasada” que otros países como Brasil y México. “El RIGI no sé si va a compensar, pero sí va a ser una política pública de largo plazo que va a permitir a las terminales sentarse con las casas matrices sobre la posibilidad de discutir inversiones en Argentina. El sector calificaría en tecnología, lo que te da la señal de un apoyo del gobierno. Tenemos una expectativa de que en los próximos meses se puedan anunciar inversiones”, se entusiasmó el director Ejecutivo de ADEFA.

A su vez, admitió que cada vehículo “tiene una carga fiscal muy alta, el 25% del precio exportado son impuestos” y detalló: “Un auto que no está alcanzado por el impuesto interno tiene de carga el 64% y si está afectado por el primer tramo se va al 80% y en los de alta gama puede llegar al 120% la carga impositiva”.

Por todo esto, sentenció: “Es inviable, sobre todo en un mundo donde la mayoría de los países tienen acuerdos entre sí y empieza a haber nuevos jugadores como China”.

El reclamo por mayor competitividad

“Si Argentina no logra ser competitiva rápidamente, esos mercados a los cuales exportamos los vamos a ir perdiendo y eso puede poner en riesgo la industria. El tema de la competitividad es el punto más crítico y estratégico para la industria”, reclamó Rodríguez Canedo.

No obstante, aclaró: “También entendemos las limitaciones del gobierno, que en ocho meses tomó un montón de medidas concretas en esa línea, como el decreto para que las exportaciones que superen un mínimo no paguen retenciones”.

“La foto no es buena, pero tenemos señales claras y la perspectiva es positiva en el sentido de que se van a continuar bajando impuestos y volveremos a los niveles que supimos tener. Hoy estamos en la mitad del uso de la capacidad instalada, tenemos mucho potencial de crecimiento”, valoró.

Brasil, un actor relevante

Al ser consultado por el futuro de la región, Rodríguez Canedo expresó: “Nosotros no entendemos una industria automotriz si no es con una mirada regional, incluido Brasil que hoy representa el 65% del total de nuestras exportaciones, por lo que es un actor muy relevante y el único mercado que está creciendo”.

“Crecimos con respecto al año anterior y nos permite compensar alguna baja en otros mercados como Colombia, Uruguay y Ecuador. Lo interesante es que hay una política pública común desde el 90 a la fecha con reglas establecidas que permitió que Argentina se especialice en segmentos como las pickups y generar los dólares suficientes para poder importar vehículos más económicos que es donde se especializa Brasil. Nos permite una complementación desde el punto de vista comercial”, puntualizó.

En tanto, consideró que la irrupción de China en el sector “no es una amenaza, pero sí un desafío” y sacó pecho al señalar que “desde Argentina hemos invertido puertas adentro en tecnología y capacitación del personal, pero queremos competir con las mismas condiciones”.

Finalmente, Rodríguez Canedo se mostró optimista a futuro. “Estamos viendo un crecimiento en este segundo semestre, lo hemos visto en los últimos dos meses. Tuvimos un primer semestre difícil por el ordenamiento macroeconómico, pero somos muy optimistas con respecto al año próximo”, concluyó.