Luz verde de Nación para flexibilizar en las grandes ciudades

Sin embargo, los gobernadores no podían dar aval con su propia lapicera a los otros sectores que quisieran incluir en la excepción al aislamiento y necesitaban la autorización de Nación, que levantó el pulgar a las solicitudes que llegaron desde las provincias.

Mendoza, en donde la administración del radical Rodolfo Suarez esperaba más autonomía que la que otorgó Alberto Fernández en su decreto, recibió ayer el visto bueno para la reapertura con un estricto protocolo de restaurantes y cafés con sistema de “take away”. Es decir, con precauciones y filas en la calle, se podrán retirar los productos en los locales. También esperan el OK nacional para el comercio minorista.

En el caso de Santa Fe, el Gobierno autorizó el pedido del mandatario peronista Omar Perotti para darle aire al Gran Rosario y el Gran Santa Fe. Se habilitó la actividad en asociaciones y agencias para el desarrollo; ejercicio de profesiones liberales, incluidos mandatarios, corredores y martilleros; actividad de agentes de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe. También se autorizó el comercio mayorista y comercio minorista de venta de mercaderías, donde se incluyó a los denominados centros comerciales a cielo abierto y paseos peatonales de compras, pero quedaron excluidos los shoppings.

Además, se habilitó la actividad de obras privadas “que ocupen más de cinco trabajadores, profesionales o contratistas de distintos oficios, siempre que los trabajos no impliquen ingresar a viviendas con residentes, locales o establecimientos en funcionamiento”.

También, actividades de cobranza a domicilio; talleres mecánicos, lavaderos y servicios de mantenimiento y reparación de automóviles y motovehículos; servicios de peluquería, manicuría, cosmetología y podología.

La actividad aseguradora podrá en Santa Fe y Rosario siempre con la dotación mínima de personal necesario con ingreso de clientes con turno previo.

En la provincia de Buenos Aires, se levantó la restricción a actividades en los partidos de General Puyerredón (Mar del Plata), Luján, Avellaneda, Tigre y Merlo.

Por caso, en Mar del Plata se permiten los siguientes rubros: producción fabril de productos metálicos, de máquinas de uso especial, de tejidos de punto, de indumentaria y de productos textiles; y en el comercio y servicios, venta de vehículos automotores y motocicletas, peluquerías y asesores de seguros, además de profesiones como escribanos, fonoaudiólogos y técnicos de la construcción y la ingeniería.

Por su parte, en Luján podrán retornar a la actividad productores de seguros para el cobro presencial, las peluquerías y la atención al público de heladerías. En Avellaneda, Tigre y Merlo las reaperturas están ligadas a las industrias, como las plantas automotrices y de cigarrillos.

El gobierno de Axel Kicillof puntea sectores pero no está dispuesto a acelerar la flexibilización para evitar que se dispare la curva de contagios. “No aceptaremos presiones de quienes crean falsos climas”, expresó días atrás Kicillof en una conferencia de prensa, donde celebró que “la mayoría de la población” no se deja llevar por esas presiones, “usa la cabeza y es prudente”. No obstante, ayer peluqueros realizaron una protesta en La Plata para que los dejen retpornar a sus labores.

En Salta, en tanto, tras la apertura del comercio en la capital, otro de los conglomerados de más de 500 mil habitantes, la gestión de Gustavo Sáenz confirmó el permiso para realizar actividades físicas al aire libre como caminar, correr y ciclismo; y las personas de hasta 16 años podrán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente.

El gobierno provincial mantuvo la limitación en el uso del transporte público de pasajeros exclusivamente para las personas que deban desplazarse a sus lugares de trabajo y que estén comprendidas en las excepciones al cumplimiento del aislamiento. Esta semana también retomaron sus actividades en Salta el Poder Judicial y el Ministerio Público, con ingreso limitado a los edificios, horario desdoblado y la mitad del plantel de empleados de cada juzgado.

Esta semana también en la ciudad de Córdoba y el gran Córdoba abrieron comercios a la calle y sobre la peatonal, por la tarde y con atención en función del DNI. El gobernador Juan Schiaretti (PJ) destacó que en los próximos días esperan tener a todas las industrias provinciales funcionando y pidió “a los cordobeses, a los empresarios, a los trabajadores, a los cuentapropistas, a los profesionales” el respeto de “los protocolos”. “Nos van a permitir la apertura de la cuarentena, comenzar a volver a la normalidad y no nos veremos forzados a retroceder”, destacó el mandatario.

Deportivas

Asimismo, en las ciudades de menos habitantes, donde los gobernadores tienen más autonomía para levantar restricciones, también hubo un avance hacia la normalización. En Jujuy, uno de los distritos que más rápido avanza en la flexibilización, Gerardo Morales (UCR) autorizó que abran establecimientos educativos sólo para consultas administrativas. Asimismo, hoy comenzarán a realizarse actividades deportivas individuales, entre ellas tenis y paddle, las cuales contarán con protocolos específicos.

En un camino que inició el mandatario correntino Gustavo Valdés, también estudian el regreso de los deportes individuales en provincias como Córdoba o Chubut. En ese sentido, el gobierno chubutense de Mariano Arcioni ya habilitó las caminatas como “salidas recreativas” previstas en la fase 4 del aislamiento.

Asimismo, el intendente de Viedma, Pedro Pesatti, informó que se podrán realizar caminatas recreativas y paseos en bicicleta en la capital rionegrina, por el lapso de 60 minutos y a no más de 500 metros de cada domicilio. “Como comunidad pudimos llegar hasta esta instancia y eso es muy importante y pudimos adherirnos al decreto que dictaminó la gobernadora Arabela Carreras”, señaló Pesatti.