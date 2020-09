Alientan a que todos los distritos eliminen el subregistro de muertes por covid-19

Críticas

Las críticas no tardaron en llegar. El presidente del bloque de senadores bonaerenses del Juntos por el Cambio, Roberto Costa, dijo que “tras reiteradas prolongaciones, prórrogas y la apología del ‘aislamiento’, ante el evidente crecimiento de casos, nos enteramos sorpresivamente que en la provincia de Buenos Aires hay 3.500 muertes más por covid que las declaradas”.

“Esto no sólo eleva la cantidad de fallecidos a nivel nacional -agregó- sino que hace presumir certeramente que hubo 200.000 casos sin declarar”. “Un día triste, donde después de la confusión, confirmamos un salto en los índices de letalidad viral que desnudan los permanentes ocultamientos K”, enfatizó.

En cambio, desde los sectores que acompañaron la decisión del gobierno bonaerense, el exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y ahora secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jorge Aliaga, aseguró que “esta diferencia que se encontró se explica por deficiencias que tiene el Estado argentino”.

“Está claro que acá hubo una búsqueda activa de información que se había atrasado, pero para nada se trata de ocultar datos, que en verdad no los tenía la provincia para cargar, porque eso es responsabilidad de cada efector de salud”, indicó el especialista.

La docente e investigadora Soledad Retamar, que integra el Grupo de Investigación en Bases de Datos de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional, dijo que “se sabía desde el principio que había un retraso en la carga de los datos”.

“Más allá de esta realidad, lo importante fue que la provincia de Buenos Aires implementó una estrategia de búsqueda activa para determinar en forma fehaciente la cantidad de personas fallecidas, con el entrecruzamiento de datos. Algo que creo no se hizo en otras parte del mundo”, añadió.

Retamar señaló que contrariamente a lo que uno escucha o lee públicamente, “esto demostró que no se ocultaron los datos, sino que al contrario, se los buscó, y ojalá el resto de las provincias hiciera lo mismo”.

Ya en abril, un informe del diario estadounidense The New York Times señalaba las falencias sobre las cifras de decesos en algunos países del mundo, cuando se comparaban las muertes del último año, que incluyen las que ocurrieron en pandemia, con los tres períodos anteriores y se observa lo que se denomina las “muertes en exceso”, que deberían ser las que no se detectaron o informaron y se produjeron por covid-19.