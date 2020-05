Came reclama que Nación pague el 100% salarios

Salarios subsidiados

“Desde CAME, insistimos en el beneficio al 100 % del salario neto para aquellas empresas de hasta 40 trabajadores, alcanzando con esta medida al 30,3 % del empleo con una masa salarial neta de 70.701 millones de pesos”, solicitó el titular de Came al estimar que “llegaremos a unos 2,4 millones de personas, garantizando así la continuidad de sus puestos de trabajo, y también del sostenimiento del consumo, que genera un engranaje productivo beneficioso para no parar la economía”.

Para el dirigente empresarial se debe salir de forma progresiva y ordenada de esta cuarentena. “La caída de las ventas minoristas nos lleva al colapso, y arrastra a todo el entramado productivo, hay muchos puestos de trabajo en riesgo y una pyme que se funde no vuelve a resurgir”, graficó.

Ventas desplomadas

Díaz Beltrán dijo que una encuesta realizada por la Came en 30 capitales de provincia donde se tomaron en total 1.100 comercios mostró que “las ventas minoristas se desplomaron en abril, y mientras los rubros esenciales disminuyeron 31% anual, los que permanecieron en cuarentena tuvieron una baja promedio del 75% al 80%, comparado con el año pasado”.

Recalcó, “la importancia de la continuidad de la cadena de pagos, previendo que nuevamente gran cantidad de cheques no podrán ser cubiertos, sumado también a los que ya han sido rechazados”. También se sumarán impuestos atrasados, deuda bancaria que está suspendida, atrasos con alquileres y proveedores.

Rescate financiero

Asimismo, Díaz Beltrán dijo que necesitan “más que un crédito un rescate financiero“, y que “la mayoría de las pequeñas y medianas empresas que realmente necesitaba una tasa diferencial del 24% para subsistir, no pudieron obtenerlo por excusas de los bancos”.