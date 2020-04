Chubut: Caballo se cuela en videollamada entre Arcioni e intendentes

Pero a juzgar por la imagen nada salió según lo planeado. Para empezar fueron muchos los jefes municipales que no encontraron la forma de colocar su cámara para llevar adelante el encuentro virtual. Incluso hubo algunos que salieron al revés. Ni hablar de otros que no llegaron a comunicarse a tiempo y se perdieron el anuncio. Pero sin dudas, el que más se destacó de todos fue el caballo que no se quiso perder el momento y aprovechó para reportarse desde algún lugar del universo chubutense.