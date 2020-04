Chubut ya coordina plan propio para flexibilizar cuarentena

Expectativa

Pese a que el Gobierno nacional todavía no se pronunció sobre cuál será la acción que tomará a partir del 12 abril, cuando termine la segunda etapa de la cuarentena, el gobierno de Chubut ya asegura que se extenderá y, en consecuencia, hoy le explicará a la población cuáles serán los pasos a seguir desde la semana próxima.

Según pudo averiguar este diario, Arcioni habilitará ciertos servicios directos de plomería, gas y luz (no así el de personal doméstico), la apertura de locales para el pago de servicios, la extensión del delivery hasta un horario que hoy no está permitido.

En relación a la educación, las clases no volverán en lo inmediato tal como el propio Presidente manifestó hace unos días. Claro, en Chubut este no es un dato menor. No sólo por la situación de paros que se vienen dando en la Provincia desde 2018 sino por la falta de pago del tercer y cuarto rango de los sueldos de febrero. Ante esta situación desde ATECh ya aclararon que de no haber cambios saldrán a la calle a manifestarse.

El contexto del Covid-19 “le vino como anillo al dedo” para “seguir escondiendo el reclamos de los docentes, ya desde hace dos años”, aseguró Karina Mardones, de ATECh. Y agregó que el gobernador “nos va a obligar a romper la cuarentena y empezar a tomar las calles nuevamente, porque no podemos continuar en esta situación en la que estamos. Se nos ríe en la cara”. Además, aseguran que los presionan para trabajar en las aulas virtuales.

Créditos blandos

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, anunció ayer una serie de medidas destinadas al alivio financiero de las pymes. Se trata de una línea de créditos de hasta 300 mil pesos a una tasa del 1% mensual y a devolver a largo plazo con el fin de conservar las fuentes laborales.

La iniciativa será para aquellos comercios que no califican para las medidas adoptadas por los bancos para aliviar la situación financiera. “Nosotros desde el municipio y la Agencia Comodoro Conocimiento estamos en contacto para hacer de nexo. Nos parecía que quedaban afuera las pequeñas empresas que no pueden acceder a los bancos”, explicó Issa Pfister, secretario de Economía local, por lo que el municipio debía implementar medidas como lanzar sus propios créditos.

Los mismos serán para aquellos comercios que emplean hasta 7 trabajadores.