YPF descentraliza gestión petrolera en la Patagonia

¿Pero cuál es la realidad? “Lo que se hizo fue fortalecer las gerencias tanto de Chubut como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Cada una va a tener su gerente regional y van a poder seguir operando con un sistema más descentralizado”, aseguraron fuentes de YPF consultadas por este diario.

"No se trata de un traslado de la operadora hacia Santa Cruz, sino de una redistribución de los tiempos de la gerencia que se encuentra en Comodoro", agregaron las fuentes.

En concreto, todo seguirá funcionando como hasta el momento, pero con mayor fluidez y mejor comunicación directa.

Pese a que en las primeras horas el gobierno de Mariano Arcioni no se había pronunciado al respecto, el vicegobernador Ricardo Sastre fue el primero en dar una declaración al respecto al señalar que “el traslado de la sede administrativa de YPF a la Provincia de Santa Cruz, es una pérdida para los chubutenses. Históricamente ha sido Comodoro, la capital del petróleo argentino, el lugar estratégico de la firma en Chubut, y no existe razón lógica para realizar este traslado”.

Al mismo tiempo, la diputada madrynense Mariela Williams, quien responde a Sastre, le decía a este diario que “nos enteramos por los medios. No esperábamos algo así. Comodoro tiene un lugar histórico que no puede perderse porque sí. Pero a la vez, no nos sorprende como suceden ciertas cosas”.

En sus palabras también quedaba en evidencia que Sastre, como vicegobernador, tampoco estaba anoticiado. ¿Y Arcioni estaba al tanto? Según fuentes internas, el gobernador no sabía del movimiento que, en definitiva, tiene un carácter únicamente simbólico ya que, como expresó Alicia Kirchner, la gerencia regional sí estará ubicada en Las Heras pero sin perjudicar el normal funcionamiento de los distintos yacimientos ni de su parte administrativa.

Esta noche Mariano Arcioni dio a conocer que solicitó una reunión de carácter “urgente” con autoridades de YPF. Lo que llama la atención es que el gobernador haya sido excluido de una decisión estratégica de la compañía que cuenta con 51 por ciento del capital estatal.

“Queremos saber quién tomó esta decisión porque tanto desde lo simbólico como desde lo práctico nos parece una desconsideración con la Provincia teniendo en cuenta que la actividad petrolera empezó en Comodoro en 1907”, le aseguró a Ámbito el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gustavo Menna. Su par provincial, Manuel Pagliaroni manifestó que “es emblemático que exista en Comodoro. Nos sorprende mucho el silencio del oficialismo pejotista y kirchnerista. Hace tiempo se quejaban y ahora no hablan. Es un claro ninguneo para el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, y para Arcioni”.

Gerencia miento

En concreto, la cuenca del Golfo San Jorge, que comprende el sur de Chubut como el Norte de Santa Cruz, será gerenciada desde cada Provincia.

En un comunicado nocturno, Arcioni manifestó que “con temas como este debemos ser muy firmes porque se trata de la historia misma de la ciudad de Comodoro Rivadavia, impulsora de producción petrolera nacional y la industria local y regional”. Y cerró diciendo que “la identidad de un pueblo se construye respetando, cuidando y poniendo en valor su historia”.

Más temprano, el ministro de Gobierno, José Grazzini, aseguró que la iniciativa “no terminará afectando la producción ni la ocupación de mano de obra.