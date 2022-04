Crece alerta por escasez de gasoil

“Está faltando gasoil hace 15 días, con el agravante de que el agro está en plena cosecha”, dijo el presidente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), Gerardo Ingaramo. “Yo tengo gasoil hasta el 20 de abril y si para ese día no tengo más no funciona el sistema y la gente no puede viajar”, advirtió, en su carácter de empresario de Autobuses Santa Fe.