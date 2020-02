Kicillof mejoró oferta por la deuda en dólares y espera esquivar el default

Hasta entonces, los operadores bonaerenses tienen tiempo, incluso, para estirar aún más la propuesta, que podría terminar en la opción de pago de un 50% del capital.

Ayer, el Comité Directivo de tenedores de bonos, conformado por un grupo de grandes firmas internacionales de inversión que son dueñas de los títulos públicos, respaldó la propuesta de pagar el 30% de los 250 millones de dólares que vencieron, en rigor, el 26 de enero. Y en un comunicado destacó las “discusiones constructivas” que se mantienen con los representantes del Gobierno bonaerense. “PBA intends to engage in good faith negotiations on a comprehensive debt restructuring (PBA tiene la intención de entablar negociaciones de buena fe sobre una reestructuración integral de la deuda)”, señaló.

Al respecto, el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Pablo López, señaló que “este esfuerzo se hará con recursos provinciales, que son escasos”, y añadió que “por eso, la provincia reafirma el compromiso de abordar el problema de deuda, en pos de recuperar la sostenibilidad, de forma rápida y ordenada”.

Los acreedores resaltaron que la propuesta “indica que la provincia tiene la intención de entablar negociaciones de buena fe sobre una reestructuración integral de la deuda”. El comité aseguró “apreciar los esfuerzos de la provincia y su enfoque de colaboración”, y manifestó que espera “que el apoyo sea ampliamente recibido de otros tenedores de bonos”.

Remarcó además “la importancia y los beneficios de un proceso consensuado marcado por el entendimiento mutuo” y se mostró “satisfecho” por la intención de la provincia de comunicarse con los miembros del mercado “de manera continua y transparente” de cara a la reestructuración general de la deuda.

Al respecto, el gobernador bonaerense aseguró que “hubo una aceptación del grupo más importante de acreedores” del bono BP21, aunque aclaró que “todavía quedan algunos fondos que tienen posiciones complicadas”.

Describió que “la propiedad de estos bonos está muy atomizada” y agregó que unos “200 fondos aceptaron la propuesta”, por lo que “ahora se concentra buena parte relevante en tenedores institucionales que tienen volúmenes mayores”.

El mandatario bonaerense precisó que “estamos mostrando que lo mejor para solucionar este problema es hacerlo ordenadamente, sin que haya turbulencias ni problemas”, y puso de relieve que su administración aguarda “que acepten la propuesta” tras haber “mostrado buena voluntad e intención de solucionar el tema”.