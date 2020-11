Zamora se disculpó

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, dijo que “es lamentable y no debería haber ocurrido” el caso del hombre que se vio obligado a avanzar con su hija enferma en brazos para poder ingresar a la provincia desde Tucumán, tras lo cual pidió “disculpas” y se puso a disposición de la familia. Zamora se refirió al caso de Diego Jiménez y su hija Abigail, de 12 años y enferma de cáncer, a quienes un policía les prohibió el lunes pasado ingresar en auto a Santiago, provincia de donde son oriundos, porque no contaban con la documentación necesaria que acreditara por qué habían viajado a Tucumán. El gobernador expresó en un video difundido esta noche en sus redes sociales que, “más allá de la investigación interna, ha ocurrido una lamentable sucesión de hechos y errores de las cuales quiero aclarar no tiene nada que ver ni los padres ni mucho menos una niña”. “Es el Estado del cual me responsabilizo que falló en sus mecanismos para controlar la salud de sus habitantes”, destacó Zamora.