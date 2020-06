Jalil no descarta auxilio a provincias y Chile

“En el caso de que haya una saturación en otras provincias, vamos a ser solidarios”. La definición corrió por cuenta del gobernador peronista Raúl Jalil, desde una Catamarca sin casos confirmados de coronavirus y ante un potencial colapso de la atención hospitalaria en otros distritos. Jalil fue más allá: sumó a Chile. “Muchos me dicen que no deje entrar a nadie pero tenemos que vivir un mundo solidario; no descarto que La Rioja o Tucumán nos ayuden en el caso de que necesitemos y nosotros a ellos, lo mismo que con nuestros hermanos chilenos”, dijo. Según pudo saber Ámbito, en las últimas horas Jalil mantuvo conversaciones sobre esa posibilidad -“para estar preparados en caso de ser necesario”, dijeron- con otros dos mandatarios peronistas: el riojano Ricardo Quintela y el tucumano Juan Manzur.