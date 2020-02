Mendoza: rechazo PJ traba a UCR endeudamiento en dólares

La alianza liderada por la UCR apostaba a un guiño de los legisladores que responden a los intendentes, quienes veían con buenos ojos el plan de obras para sus municipios. Sin embargo, el PJ votó en unidad, pese a que jefes comunales peronistas habían declarado su voluntad de apoyar un endeudamiento en dólares que en el proyecto iniciar era de u$s300 millones y que luego Suarez redujo a u$s220 millones. En el Gobierno les ponen nombre y apellido: Matías Stevanato (Maipú), Roberto Righi (Lavalle) y Emir Félix (San Rafael) le habrían confirmado al gobernador su respaldo al endeudamiento, pero sus legisladores luego lo votaron en contra.

“Hubo una presión del kirchnerismo, triunfó el sector más irracional del PJ”, dijeron a este medio desde el Gobierno mendocino. Tienen en la mira a la jefa del peronismo, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, de estrecha relación con Cristina de Kirchner. En el entorno de Suarez creen además que no hubo reciprocidad. “En el Congreso Nacional estamos siendo constructivos, y le estamos dando herramientas a Alberto Fernández”, aseguraron.

Desde el PJ de Mendoza sostuvieron que siempre la línea fue no aprobar la deuda para obras. “El Gobierno nacional pidió a las provincias que no haya más créditos en dólares, al menos hasta que se reestructure la deuda nacional. Se ve que algunos intendentes no creían que había una bajada nacional, y cuando lo comprobaron votaron en contra”, afirmaron ante la consulta de este diario.

No obstante, desde el PJ también afirmaron que había intención de aprobar el roll over ($6.000 millones en el texto original, luego reducido en una modificación). ¿Por qué no se aprobó, entonces? Según legisladores peronistas, cuestiones técnicas: había que sacar un nuevo despacho ya que no se podía discriminar el endeudamiento en dólares del roll over. “Así como estaba, el endeudamiento no se iba a aprobar, y esto se debe a las internas entre Cornejo y Suarez”, señalaron.

No obstante, en el Senado podría salvarse ese punto y autorizarse la refinanciación de la deuda existente, en un gesto de coherencia con los ruegos del Gobierno nacional por reperfilar sus propios vencimientos. Respecto a la deuda en dólares, nada parece indicar que pueda destrabarse. “Los intendentes comparten el mal con nosotros: ellos tampoco van a recibir obras”, dijeron desde el Gobierno.

En diálogo con medios provinciales, el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, manifestó que el rechazo del PJ al crédito para obras repercutirá en una disminución del empleo en la provincia. “Veo mucha irresponsabilidad en el rol de la oposición”, agregó, según el sitio Mdz On Line.

También en Twitter hubo cruces. El ministro de Economía, Enrique Vaquié, escribió en su cuenta: “Una vez más el PJ vuelve a ponerle trabas a Mendoza”.

En tanto, el presidente del bloque de senadores del PJ, Lucas Ilardo, respondió las críticas de Cambia Mendoza desde las redes sociales: “El ‘plan’ de salir a culpar al peronismo se agotará. Dejará de rendir. Nos preocupa que siga el desconcierto del oficialismo”. También apuntó a Cornejo: “Un ‘ex’ en las sombras, tratando de que le vaya mal al que ocupa el cargo. Seguiremos estando a disposición para ayudarlo, si se deja”, escribió el senador.